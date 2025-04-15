Кино 24 расскажет о сериалах, которые попали в десятку самых популярных для украинских зрителей. Если вы в поиске чего-то нового для просмотра – эта подборка может помочь.

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"Садовник"

В центре сюжета – парень Элмер, который с детства не имеет никаких чувств. Его травмой воспользовалась мать, которая решила использовать свою садоводческую компанию как прикрытие для убийств. Таким образом парень выполняет заказ, а его мать зарабатывает деньги. Но вся схема идет наперекосяк, когда Элмер влюбляется в Вайолет – одну из заказанных жертв.

"Садовник": смотрите трейлер онлайн

"Черное зеркало" 7 сезон

В новом сезоне культовый сериал вернулся к своему классическому стилю. Здесь снова поднимают темы технологического прогресса, развития компьютерных систем и гаджетов и то, чем все это может угрожать человечеству. 7 сезон состоит из шести самостоятельных эпизодов.

"Черное зеркало" 7 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Пульс"

Юная врач Дэнни Симс занимает высокую и ответственную должность в травматологическом центре Майами. Сейчас здесь происходит настоящий ад, – на город обрушился ураган, медиков не хватает, а сложных пациентов только увеличивается. Дэнни приходится сталкиваться с испытаниями, преодолевать стереотипы и решать трудности в отношениях с одним из врачей.

"Пульс": смотрите трейлер онлайн

В список 10 самых популярных сериалов вошли и другие шоу. Среди них те, что были в центре обсуждений в последние недели, а также украинские проекты.