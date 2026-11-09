Дерзкие ограбления и слезы по кумиру: 6 новых сериалов, покоривших украинский Netflix

Осенние вечера идеально подходят для просмотра увлекательных историй. Недавно украинские пользователи определили своих абсолютных фаворитов, и этот список определенно заслуживает вашего внимания.

24 Канал подготовил подборку самых популярных сериалов Netflix в Украине, о которых сейчас говорят все вокруг.

"Люпен" (2021 – 2026), 1 – 4 сезоны

Рейтинг IMDb: 7,5

Этот французский детектив рассказывает историю очаровательного вора Ассана Диопа. Главный герой берет пример с классического персонажа Арсена Люпена и постоянно бросает вызов полиции. Он мастерски меняет образы, планирует дерзкие ограбления и защищает свою семью от опасных врагов. Каждый эпизод держит зрителя в напряжении благодаря неожиданным сюжетным поворотам и харизме главного актера.

"Люпен": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают динамичный темп повествования и яркую актерскую игру Омара Си. Однако киноэксперты несколько критикуют сериал "Люпен" за неправдоподобные стечения обстоятельств и некоторую предсказуемость действий полиции.

"Никто этого не хочет" (2024), 3-й сезон

Рейтинг IMDb: 7,7

Новая романтическая комедия исследует отношения между двумя совершенно разными людьми. Ведущая откровенного подкаста Джоан и прогрессивный раввин Ноа случайно знакомятся и сразу испытывают взаимную симпатию. Их любовь сталкивается с культурными различиями и скептицизмом родственников. Создатели сериала мастерски показывают забавные и трогательные моменты становления новых отношений.

"Никто этого не хочет": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную химию между главными актерами и живые остроумные диалоги. Впрочем, киноэксперты критикуют сериал за слишком быстрое развитие событий в финальных эпизодах.

"О Мэттью Перри" (2026)

Рейтинг IMDb: 7,7

Новый документальный проект искренне рассказывает о жизни и карьере любимого актера из культового сериала "Друзья". Родственники и близкие коллеги делятся личными воспоминаниями о настоящем Мэттью за пределами телеэкранов. Фильм демонстрирует его невероятный комедийный талант и откровенно рассказывает о тяжелой борьбе с зависимостью. Авторы истории стремятся помочь поклонникам лучше понять сложную личность звезды.

"О Мэттью Перри": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают глубокую эмоциональность повествования и ценность откровенных семейных интервью. Однако киноэксперты несколько критикуют многосерийную ленту за отсутствие свежих комментариев от звездных коллег актера.

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Парочка следователей", 3-й сезон;

"К востоку от Эдема";

"Из глубины".

А знали ли вы, как Netflix помог украинскому кино покорить мир?