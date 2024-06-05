Редакция Кино 24 составила список из 5 самых сексуальных мужчин Голливуда. Эти красавцы однозначно умеют покорить сердца миллионов женщин.

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5 самых горячих актеров Голливуда

Мэттью Макконахи


Мэттью Макконахи в фильме Супер Майк / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.

Проекты с актером:

  • Джентльмены
  • Далласский клуб покупателей
  • Как избавиться от парня за 10 дней
  • Волк с Уолл-Стрит
  • Любовь и другие неприятности
  • Призраки бывших подружек

Крис Хемсворт

Крис Хемсворт / Фото из инстаграма актера

Проекты с актером:

  • Охотники за привидениями
  • Тор
  • Мстители
  • Люди в черном: Интернешнл
  • Спайдергед

Райан Гослинг

Проекты с актером:

  • Барби
  • Ла-Ла Ленд
  • Каскадер
  • Драйв
  • Дневник памяти
  • Тот, кто бежит по лезвию 2049

Джейсон Стейтем

Проекты с актером:

  • Пчеловод
  • Перевозчик
  • Мег
  • Гнев человеческий
  • Неудержимые

Ченнинг Татум


Ченнинг Татум / Фото из инстаграма актера

Проекты с актером:

  • Супер Майк
  • Супер Майк: Последний танец
  • Мачо и ботан
  • Шаг вперед
  • Затерянный город
  • Она – парень