Редакція Кіно 24 склала список з 5 найсексуальніших чоловіків Голлівуду. Ці красені однозначно вміють підкорити серця мільйонів жінок.
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5 найгарячіших акторів Голлівуду
Меттью Мак-Конагей
Меттью Мак-Конагей у фільмі Супер Майк / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Проєкти з актором:
- Джентльмени
- Далласький клуб покупців
- Як позбутися хлопця за 10 днів
- Вовк з Уолл-Стріт
- Кохання та інші неприємності
- Привиди колишніх подружок
Кріс Хемсворт
Кріс Хемсворт / Фото з інстаграму актора
Проєкти з актором:
- Мисливці на привидів
- Тор
- Месники
- Люди в чорному: Інтернешнл
- Спайдергед
Райан Гослінг
Проєкти з актором:
- Барбі
- Ла-Ла Ленд
- Каскадер
- Драйв
- Щоденник пам'яті
- Той, хто біжить по лезу 2049
Джейсон Стейтем
Проєкти з актором:
- Бджоляр
- Перевізник
- Мег
- Гнів людський
- Нестримні
Ченнінг Татум
Ченнінг Татум / Фото з інстаграму актора
Проєкти з актором:
- Супер Майк
- Супер Майк: Останній танець
- Мачо і ботан
- Крок уперед
- Загублене місто
- Вона – хлопець