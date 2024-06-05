Горячие и харизматичные: 5 самых сексуальных актеров Голливуда
5 июня 2024, 08:55Читати новину українською
В Голливуде снимается немало горячих актеров, вызывающих восхищение у женщин по всему миру Но не только внешность делает их такими обаятельными. Их обожают за харизму и внутреннюю силу духа.
Редакция Кино 24 составила список из 5 самых сексуальных мужчин Голливуда. Эти красавцы однозначно умеют покорить сердца миллионов женщин.
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5 самых горячих актеров Голливуда
Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи в фильме Супер Майк / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Проекты с актером:
- Джентльмены
- Далласский клуб покупателей
- Как избавиться от парня за 10 дней
- Волк с Уолл-Стрит
- Любовь и другие неприятности
- Призраки бывших подружек
Крис Хемсворт
Проекты с актером:
- Охотники за привидениями
- Тор
- Мстители
- Люди в черном: Интернешнл
- Спайдергед
Райан Гослинг
Проекты с актером:
- Барби
- Ла-Ла Ленд
- Каскадер
- Драйв
- Дневник памяти
- Тот, кто бежит по лезвию 2049
Джейсон Стейтем
Проекты с актером:
- Пчеловод
- Перевозчик
- Мег
- Гнев человеческий
- Неудержимые
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум / Фото из инстаграма актера
Проекты с актером:
- Супер Майк
- Супер Майк: Последний танец
- Мачо и ботан
- Шаг вперед
- Затерянный город
- Она – парень