В сообществе r/movies составили список фильмов, которые зрители назвали слишком затянутыми или просто скучными. И здесь хватает громких режиссеров, звездных актеров и фильмов, которые в свое время позиционировались как "большое кино".

7. "Мегалополис"

Фрэнсис Форд Коппола, Адам Драйвер и масштабная фантастическая история – звучит как рецепт успеха. Но, по словам одного из пользователей Reddit, во время просмотра люди постепенно покидали зал, пока в конце он не остался один.

Похоже, "Мегалополис" просто решил проверить, насколько сильно вы любите кино.

"Мегалополис": смотреть трейлер

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6. "Мертвые не умирают"

Зомби, Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон и Джим Джармуш. На бумаге – почти идеальный состав для черной комедии.

На экране, по словам критиков с Reddit, – фильм, в котором даже зомби, кажется, скучают.

"Мертвые не умирают": смотреть трейлер

5. "Скинамаринк"

Двое детей просыпаются ночью и обнаруживают, что из их дома исчезли двери и окна. Дальше – тьма, коридоры, потолки и очень много ожидания.

Один из зрителей метко сравнил фильм с короткометражкой, которую растянули почти на два часа. Если вы любите медленный хоррор – возможно, это ваш вечер. Если нет – потолок тоже может показаться главным героем.

"Скинамаринк": смотреть трейлер

4. "Наполеон"

Ридли Скотт снял фильм об одном из самых известных полководцев в истории, а Хоакин Феникс сыграл самого Наполеона.

Впрочем, пользователи Reddit жаловались, что вместо масштабной истории завоеваний фильм уделяет слишком много внимания отношениям Наполеона с Жозефиной. Большие сражения подождут – сначала семейные разборки.

"Наполеон": смотреть трейлер

3. "Конан-варвар"

Джейсон Момоа, мечи, кровь, магия и варвары. Казалось бы, здесь скучать физически невозможно.

Но Reddit доказал обратное: один из пользователей удивлялся, как создателям удалось сделать фильм с грудями, кровью и темной магией настолько скучным.

"Конан-варвар": смотреть трейлер

2. "Джокер: Безумие на двоих"

Хоакин Феникс, Леди Гага, продолжение одного из самых успешных фильмов последних лет – ожидания были соответствующими.

А вот часть зрителей осталась не в восторге. На Reddit картину критиковали за то, что она, по мнению комментаторов, намеренно пошла вразрез с тем, за что полюбили первый "Джокер".

"Джокер: Безумие вдвоем": смотреть трейлер

1. "Прямое действие"

Первое место – самый экстремальный вариант в этом списке. Документальный фильм длится три с половиной часа и показывает повседневную жизнь радикальной экологической общины во Франции.

Формат тоже максимально неторопливый: несколько минут ремонтируют колесо, несколько – сажают картошку, еще несколько – пекут хлеб. И так на протяжении всего фильма.

По словам одного из зрителей, после первого часа это уже начинает напоминать медитацию.

"Прямое действие": смотреть трейлер

Кстати, недавно назвали лучший сиквел в истории кино – и здесь тоже не обошлось без неожиданностей.