У спільноті r/movies склали список стрічок, які глядачі назвали надто затягнутими або просто нудними. І тут вистачає гучних режисерів, зіркових акторів та фільмів, які свого часу подавали як велике кіно.

7. "Мегалополіс"

Френсіс Форд Коппола, Адам Драйвер і масштабна фантастична історія — звучить як рецепт успіху. Але, за словами одного з Reddit-користувачів, під час його сеансу люди поступово залишали зал, поки наприкінці він не залишився сам.

Схоже, "Мегалополіс" просто вирішив перевірити, наскільки сильно ви любите кіно.

"Мегалополіс": дивитись трейлер

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6. "Мертві не вмирають"

Зомбі, Білл Мюррей, Адам Драйвер, Тільда Свінтон і Джим Джармуш. На папері – майже ідеальний склад для чорної комедії.

На екрані, за словами критиків із Reddit, – фільм, у якому навіть зомбі, здається, нудьгують.

"Мертві не вмирають": дивитись терйлер

5. "Скінамарінк"

Двоє дітей прокидаються вночі й виявляють, що з їхнього будинку зникли двері та вікна. Далі — темрява, коридори, стелі й дуже багато очікування.

Один із глядачів влучно порівняв фільм із короткометражкою, яку розтягнули майже на дві години. Якщо ви любите повільний горор – можливо, це ваш вечір. Якщо ні – стеля теж може здатися головним героєм.

"Скінамарінк": дивитись трейлер

4. "Наполеон"

Рідлі Скотт зняв фільм про одного з найвідоміших полководців в історії, а Хоакін Фенікс зіграв самого Наполеона.

Втім, Reddit-користувачі нарікали, що замість масштабної історії завоювань фільм надто багато уваги приділяє стосункам Наполеона з Жозефіною. Великі битви почекають – спочатку сімейні розбірки.

"Наполеон": дивитись трейлер

3. "Конан-варвар"

Джейсон Момоа, мечі, кров, магія і варвари. Здавалося б, тут нудьгувати фізично неможливо.

Але Reddit довів протилежне: один із користувачів дивувався, як творцям вдалося зробити фільм із грудьми, кров’ю та темною магією настільки нудним.

"Конан-варвар": дивитись трейлер

2. "Джокер: Божевілля на двох"

Хоакін Фенікс, Леді Гага, продовження одного з найуспішніших фільмів останніх років – очікування були відповідні.

А от частина глядачів залишилася не в захваті. На Reddit стрічку критикували за те, що вона, на думку коментаторів, навмисно пішла проти того, за що полюбили перший "Джокер".

"Джокер: Божевілля на двох": дивитись трейлер

1. "Пряма дія"

Перше місце – найбільш екстремальний варіант у цьому списку. Документальна стрічка триває три з половиною години й показує повсякденне життя радикальної екологічної спільноти у Франції.

Формат теж максимально неквапливий: кілька хвилин ремонтують колесо, кілька – садять картоплю, ще кілька – печуть хліб. І так протягом усього фільму.

За словами одного з глядачів, після першої години це вже починає нагадувати медитацію.

"Пряма дія": дивитись трейлер

До речі, нещодавно назвали найкращий сиквел в історії кіно – і тут теж не обійшлося без несподіванок.



