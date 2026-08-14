Зрители назвали 7 фильмов, которые было почти невозможно досмотреть до конца
Говорят, кино должно либо увлекать, либо хотя бы не заставлять проверять время каждые десять минут. Пользователи Reddit решили выяснить, какие фильмы XXI века лучше всего справляются именно со второй задачей.
В сообществе r/movies составили список фильмов, которые зрители назвали слишком затянутыми или просто скучными. И здесь хватает громких режиссеров, звездных актеров и фильмов, которые в свое время позиционировались как "большое кино".
7. "Мегалополис"
Фрэнсис Форд Коппола, Адам Драйвер и масштабная фантастическая история – звучит как рецепт успеха. Но, по словам одного из пользователей Reddit, во время просмотра люди постепенно покидали зал, пока в конце он не остался один.
Похоже, "Мегалополис" просто решил проверить, насколько сильно вы любите кино.
"Мегалополис": смотреть трейлер
6. "Мертвые не умирают"
Зомби, Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон и Джим Джармуш. На бумаге – почти идеальный состав для черной комедии.
На экране, по словам критиков с Reddit, – фильм, в котором даже зомби, кажется, скучают.
"Мертвые не умирают": смотреть трейлер
5. "Скинамаринк"
Двое детей просыпаются ночью и обнаруживают, что из их дома исчезли двери и окна. Дальше – тьма, коридоры, потолки и очень много ожидания.
Один из зрителей метко сравнил фильм с короткометражкой, которую растянули почти на два часа. Если вы любите медленный хоррор – возможно, это ваш вечер. Если нет – потолок тоже может показаться главным героем.
"Скинамаринк": смотреть трейлер
4. "Наполеон"
Ридли Скотт снял фильм об одном из самых известных полководцев в истории, а Хоакин Феникс сыграл самого Наполеона.
Впрочем, пользователи Reddit жаловались, что вместо масштабной истории завоеваний фильм уделяет слишком много внимания отношениям Наполеона с Жозефиной. Большие сражения подождут – сначала семейные разборки.
"Наполеон": смотреть трейлер
3. "Конан-варвар"
Джейсон Момоа, мечи, кровь, магия и варвары. Казалось бы, здесь скучать физически невозможно.
Но Reddit доказал обратное: один из пользователей удивлялся, как создателям удалось сделать фильм с грудями, кровью и темной магией настолько скучным.
"Конан-варвар": смотреть трейлер
2. "Джокер: Безумие на двоих"
Хоакин Феникс, Леди Гага, продолжение одного из самых успешных фильмов последних лет – ожидания были соответствующими.
А вот часть зрителей осталась не в восторге. На Reddit картину критиковали за то, что она, по мнению комментаторов, намеренно пошла вразрез с тем, за что полюбили первый "Джокер".
"Джокер: Безумие вдвоем": смотреть трейлер
1. "Прямое действие"
Первое место – самый экстремальный вариант в этом списке. Документальный фильм длится три с половиной часа и показывает повседневную жизнь радикальной экологической общины во Франции.
Формат тоже максимально неторопливый: несколько минут ремонтируют колесо, несколько – сажают картошку, еще несколько – пекут хлеб. И так на протяжении всего фильма.
По словам одного из зрителей, после первого часа это уже начинает напоминать медитацию.
"Прямое действие": смотреть трейлер
Кстати, недавно назвали лучший сиквел в истории кино – и здесь тоже не обошлось без неожиданностей.