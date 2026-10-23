Более 11 тысяч серий: чтобы посмотреть этот сериал, придется потратить полгода жизни
Если вы жалуетесь, что любимый сериал растянули на десять сезонов, то британцы сейчас громко смеются. Ведь они уже более 65 лет смотрят одну и ту же историю. За это время сменились поколения актеров, телевизоры стали плоскими, а зрители успели состариться вместе со своими любимыми персонажами. И самое интересное – сериал до сих пор не закончился.
Как сообщает 24 Канал, речь идет о британской мыльной опере "Улица Коронации" (Coronation Street), которая стартовала еще в 1960 году. По состоянию на октябрь 2026 года она насчитывает 67 сезонов и является самой долгоживущей телевизионной мыльной оперой в мире по продолжительности показа, согласно Книге рекордов Гиннесса.
О чем сериал "Улица Коронации"
Год: 1960 – по настоящее время
Жанр: драма, мелодрама, мыльная опера
Количество сезонов: 67
IMDb: 5,6
События разворачиваются на вымышленной улице Коронации в британском городке Везерфилд. В центре сюжета – жизнь обычных семей, которые влюбляются, женятся, изменяют, ссорятся с соседями и пытаются разобраться со своими бесконечными проблемами.
И если вы думаете, что за более чем шесть десятилетий сценаристы исчерпали все возможные сюжеты, то сильно ошибаетесь. Здесь были убийства, похищения, любовные треугольники, семейные тайны и даже катастрофы. Словом, обычная жизнь британских соседей, которым явно не помешало бы немного спокойствия.
"Улица Коронации": смотреть трейлер
Сколько времени нужно, чтобы посмотреть все серии
По официальным данным ITV, к концу сентября 2025 года вышло уже 11 682 эпизода. И это число продолжает расти. Если условно выделить на каждую серию 25 минут, для просмотра понадобится более 4 800 часов, или примерно 203 суток непрерывного просмотра.
И это без перерывов на сон, еду и работу. Поэтому, если решите начать с первого эпизода, лучше не планируйте ничего важного на ближайшие несколько месяцев.
Почему сериал до сих пор так популярен
Секрет успеха оказался на удивление простым – зрители узнают в персонажах себя, своих родственников и соседей. За десятилетия "Улица Коронации" стала настоящей британской телевизионной традицией. Ее смотрели бабушки и дедушки, затем их дети, а впоследствии и внуки.
В 1987 году один из эпизодов собрал у экранов около 27 миллионов британцев. А в январе 2026 года специальный кроссовер с сериалом "Эммердейл" в пиковый момент смотрели 4,7 миллиона человек. Кстати, изначально создатели планировали снять всего 13 эпизодов.
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