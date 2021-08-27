Самый опасный трюк в карьере Тома Круза показали на CinemaCon: видео сйомок

На CinemaCon 2021 представили новый промо-ролик фильма "Миссия невыполнима 7", в котором показали самый опасный трюк в карьере звезды франшизы Тома Круза. Видео пока нет в сети, но в 2020 году в интернете уже появлялись кадры со съемочной площадки, которую подготовили для сногсшибательного трюка.

В ролик вошли сцена с этим трюком и комментарии Круза, который назвал его "самым опасным трюком, который мы когда-либо делали". По словам актера, он с детства мечтал сделать это.

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Как снимали впечатляющий трюк Тома Круза

В ролик, который показали на CinemaCon вошла сцена с этим трюком и комментарии самого Круза, который назвал его самым опасным в своей карьере.

В этом эпизоде 59-летний Том Круз разгоняется на мотоцикле, едет прямо на огромную рампу и прыгает с горы, а потом в полете раскрывает парашют. В ролике актер признался, что мечтал провернуть такой трюк с детства.

Это будет прыжок на мотоцикле со скалы. Я хотел сделать это с самого детства. Все для зрителей,

– сказал актер.



Площадка для съема трюка для фильма "Миссия невыполнима" / Фото @MissionFilm

В промо перед роликом отметили, что перед выполнением трюка Том Круз усердно тренировался. Однако готовился к трюку не только актер, участники команды перед съемкой рассчитали, с какой силой и в каком направлении будет дуть ветер, чтобы не только подобрать идеальный момент для съемки, но и обеспечить актеру и съемочной группе безопасность.

Эпизод с трюком снимали в Норвегии. В сентябре 2020 года в сети появилось видео процесса съемки этого трюка. Даже на таком большом расстоянии полет выглядит невероятно захватывающим.