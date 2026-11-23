62-летняя актриса неожиданно поделилась редкими фотографиями своих детей, которые за это время успели значительно повзрослеть.

Как сообщает People, Буллок поделилась редкими фотографиями своих детей – 16-летнего сына Луиса и 14-летней дочери Лайлы. Звезда фильма "Мисс Конгениальность" провела день в калифорнийском Диснейленде вместе с семьей и знаменитым другом.

Сандра Буллок показала, как выросли ее дети

Компанию актрисе составил 57-летний Джош Холлоуэй, известный по роли Сойера в культовом сериале "Остаться в живых". Он пришел в парк со своими детьми – 17-летней Джавой и 12-летним Хантером.

Сандра Буллок с детьми / Фото из Instagram



Компания опробовала аттракционы Radiator Springs Racers по мотивам мультфильма "Тачки", Space Mountain и Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!

Буллок даже опубликовала фотографию всей компании прямо во время поездки на американских горках. Похоже, сохранять безупречный голливудский вид, когда тебя подбрасывает на бешеной скорости, оказалось непростой задачей.

На других снимках актриса нежно обнимает дочь Лайлу, а ее дети прогуливаются по парку. Девочка выбрала для развлечений знаменитые ушки Микки Мауса.

Иногда просто нужно перестать волноваться и напомнить себе, каково это – быть ребенком, – написала Буллок.

Почему Сандра Буллок редко показывает детей

В отличие от многих знаменитостей, Буллок старалась максимально оберегать сына и дочь от чрезмерного внимания публики.

В 2010 году актриса усыновила Луиса, которому тогда было всего три месяца. А в 2015 году в ее семье появилась маленькая Лайла, которую она также удочерила.

Сандра Буллок с детьми / Фото из Instagram



Материнство существенно изменило приоритеты голливудской звезды. После выхода приключенческой комедии "Затерянный город" в 2022 году Буллок даже решила сделать паузу в актерской карьере, чтобы больше времени проводить с детьми.

Только в 2026 году она вернулась на большие экраны с продолжением фэнтезийной ленты "Практическая магия".

К слову, вот как сейчас выглядит 17-летняя дочь актрисы, что сыграла культовую "Баффи".