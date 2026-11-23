Як повідомляє People, Буллок поділилася рідкісними фотографіями своїх дітей – 16-річного сина Луїса та 14-річної доньки Лайли. Зірка "Міс Конгеніальність" провела день у каліфорнійському Діснейленді разом із родиною та знаменитим другом.

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Сандра Буллок показала, як виросли її діти

Компанію акторці склав 57-річний Джош Голловей, відомий за роллю Соєра в культовому серіалі "Загублені". Він прийшов до парку зі своїми дітьми – 17-річною Джавою та 12-річним Гантером.

Сандра Буллок з дітьми / Фото з інстаграму



Компанія випробувала атракціони Radiator Springs Racers за мотивами мультфільму "Тачки", Space Mountain та Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!

Буллок навіть опублікувала фотографію всієї компанії просто під час поїздки на американських гірках. Схоже, зберігати бездоганний голлівудський вигляд, коли тебе підкидає на шаленій швидкості, виявилося непростим завданням.

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На інших світлинах акторка ніжно обіймає доньку Лайлу, а її діти прогулюються парком. Дівчинка обрала для розваг знамениті вушка Мікі Мауса.

Іноді просто потрібно перестати хвилюватися й нагадати собі, як це – бути дитиною, – написала Буллок.

Чому Сандра Буллок рідко показує дітей

На відміну від багатьох знаменитостей, Буллок намагалася максимально оберігати сина й доньку від надмірної уваги публіки.

У 2010 році акторка всиновила Луїса, якому тоді було лише три місяці. А у 2015 році в її родині з'явилася маленька Лайла, яку вона також удочерила.

Сандра Буллок з дітьми / Фото з інстаграму



Материнство суттєво змінило пріоритети голлівудської зірки. Після виходу пригодницької комедії "Загублене місто" у 2022 році Буллок навіть вирішила зробити паузу в акторській кар'єрі, щоб більше часу проводити з дітьми.

Лише у 2026 році вона повернулася на великі екрани з продовженням фентезійної стрічки "Практична магія".

До слова, який зараз вигляд має 17-річна донька акторки, що зіграла культову "Баффі".