Сара Джессика Паркер сообщила, кто сыграет вместо Саманты в сериале "Секс и город"

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили на съемочной площадке сериала "Секс и город" (And Just Like That) нового члена команды – актрису Николь Ари Паркер, которая, по слухам, заменит Саманту. Ранее ее роль исполняла Ким Кэтролл.