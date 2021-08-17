Сара Джессика Паркер сообщила, кто сыграет вместо Саманты в сериале "Секс и город"

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили на съемочной площадке сериала "Секс и город" (And Just Like That) нового члена команды – актрису Николь Ари Паркер, которая, по слухам, заменит Саманту. Ранее ее роль исполняла Ким Кэтролл.

Сара Джессика Паркер еще больше подогревает интерес зрителей к "Сексу и городу" и на днях в своем инстаграме звезда поделилась фотографиями, на которых собрались все главные героини перезапуска.

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На опубликованных фото звезды обнимаются, улыбаются, фотографируются в разных ракурсах.

Я бы всю ночь подпевала с этим трио песни о любви 70-х,

– подписала фото Сара Джессика Паркер.



Главные героини "Секса и города" / Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер



Главные героини "Секса и города" / Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер

Ранее поклонники были изрядно обеспокоены. В сети говорили, что Саманта погибнет в шоу, возможно, умрет от COVID-19.

COVID-19 очевидно, будет частью сюжетной линии, потому что это город, в котором живут персонажи. Как это изменило отношения, когда друзья исчезли? Я очень верю, что авторы глубоко погрузятся в эту тему,

– сказала Сара Джессика Паркер изданию Vanity Fair.

Эван Клайн в тиктоке опубликовал видео, как он проходит мимо съемочной площадки "Секса и города", где все одеты в черные наряды. По его мнению, создатели шоу таким образом заберут персонажа Ким Кэтролл.

Я шел по улице Нью-Йорка, увидел огромную толпу и понял, что они снимают сцену для "Секса и города". Все были одеты в черное. Это на похороны Саманты?

– отметил он.



Съемки "Секса и города" / Скриншот с видео Эвана Клайна в тиктоке

Если Саманта отказалась от шоу, то остались бы просто три главные героини – так думали и верили зрители, пока не появилось фото, на котором изображена новая актриса Николь Ари Паркер.

Сегодня мы еще большая и счастливая команда. Так сладко с нашими новыми актерами и членами семьи,

– подписала фото Сара Джессика Паркер.



Николь Ари Паркер / Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер

Николь Ари Паркер сыграет Лизу Тодд Вексли, мать троих детей и документалистку с Парк-авеню.

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