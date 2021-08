Сара Джессіка Паркер повідомила, хто зіграє замість Саманти в серіалі "Секс і місто"

18:10

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс представили на знімальному майданчику серіалу "Секс і місто" (And Just Like That) нового члена команди – актрису Ніколь Арі Паркер, яка, за чутками, замінить Саманту. Раніше її роль виконувала Кім Кетролл.