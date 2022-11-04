Спустя 14 лет: Сара Джессика Паркер поразила образом в культовом свадебном платье Керри Брэдшоу

Американскую актрису Сару Джессику Паркер заметили в Нью-Йорке на съемках 2 сезона "И просто так". Она появилась в знаменитом свадебном платье Керри Брэдшоу, изготовленном в 2007 году дизайнером Вивьен Вествуд.

Вспомним, в финале оригинального сериала "Секс и город", Керри и ее любимый все-таки произносят присяги верности друг другу, забыв о том, как Мистер Биг бросил Керри у алтаря перед роскошной свадьбой в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Спустя 14 лет после этого Сара Джессика Паркер поразила видом в том же платье во время съемок 2 сезона "И просто так".

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Как Мистер Биг бросил Керри 14 лет назад: смотрите видео

Сара Джессика Паркер надела свадебное платье Керри Брэдшоу с 2007 года

Интересно, что роскошное платье, изготовленное из шелкового атласа цвета слоновой кости и тафты Radzimir, стало настоящим хитом Вивьен Вествуд и принесло ей безумные прибыли. Дизайнер сшила около 30 версий этого платья.

Во время съемок перезапуска "Секса и города" Сара Джессика Паркер снова появилась в образе невесты. В этот раз она решила дополнить свой вид яркими бирюзовыми перчатками из шелка, переходящими в накидку с открытыми плечами, а также синими атласными туфлями на каблуке Manolo Blahnik с острым носком.

Пока мир нетерпеливо ждет второй сезон "И просто так", мы можем только догадываться, почему Керри снова предстала в знаменитом платье.

Керри Брэдшоу в свадебном платье в 2007 и 2022 годах / Фото из инстаграма

Напомним, фанаты по-разному реагируют на стиль Керри в новом сезоне. Поскольку в шоу сменился дизайнер, не всем по вкусу ее новые наряды. К примеру, недавний образ в ярком осеннем пальто оценили не все. "Стиль Керри Брэдшоу уже не тот", – пишут поклонники "Секса и города". Другие подчеркиваю, что Керри Брэдшоу всегда выглядит безупречно, в частности, после 50 лет.