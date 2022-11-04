Згадаємо, у фіналі оригінального серіалу "Секс і місто", Керрі і її коханий все-таки вимовляють присяги вірності один одному, забувши про те, як Містер Біг кинув Керрі біля вівтаря перед розкішним весіллям у Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Через 14 років після цього Сара Джессіка Паркер вразила виглядом у тій самій сукні під час зйомок 2 сезону "І просто так".

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Як Містер Біг кинув Керрі 14 років тому: дивіться відео

Сара Джессіка Паркер одягнула весільну сукню Керрі Бредшоу з 2007 року

Цікаво, що розкішне плаття виготовлене ​​з шовкового атласу кольору слонової кістки та тафти Radzimir стало справжнім хітом Вів'єн Вествуд та принесло їй шалені прибутки. Дизайнерка пошила близько 30 версій цієї сукні.

Під час зйомок перезапуску "Сексу і міста" Сара Джессіка Паркер знову з’явилася в образі нареченої. Цього разу вона вирішила доповнити свій вигляд яскравими бірюзовими рукавичками із шовку, які переходять у накидку з відкритими плечима, а також синіми атласними туфлями на підборах Manolo Blahnik з гострим носком.

Поки світ нетерпляче чекає на другий сезон "І просто так", ми можемо тільки здогадуватися, чому Керрі знову постала у знаменитій сукні.

Керрі Бредшоу у весільній сукні у 2007 та 2022 роках / Фото з інстаграму

Нагадаємо, фанати по-різному реагують на стиль Керрі у новому сезоні. Оскільки в шоу змінився дизайнер, не всім до смаку її нові вбрання. До прикладу, нещодавній образ в яскравому осінньому пальті оцінили не усі. "Стиль Керрі Бредшоу вже не той", – пишуть шанувальники "Сексу і міста". Інші наголошую, що Керрі Бредшоу завжди виглядає бездоганно, зокрема після 50 років.