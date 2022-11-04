Для продовження серіалу HBO Max 57-річна Сара Джесіка Паркер позувала в осінньому яскравому пальті та стильному капелюсі. "Зовсім не шикарно" – написало чимало користувачів.

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Новий образ Сари Джесіки Паркер для другого сезону "І просто так"

У своєму інстаграмі зірка показала нове фото, на якому вона одягнута у довге картате пальто фіолетових відтінків з яскравою сукнею під ним. Образ доповнили блакитні туфлі та сумочка Pierre Cardin. Вона також обрала масивну прикрасу та капелюх Федора в колір пальто. До того ж зірка розпустила довге хвилясте волосся.



Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Як відомо, дизайнер костюмів "Сексу і міста" Патрісія Філд не повернулася для продовження серіалу, тому що вона зайнята роботою над серіалом "Емілі в Парижі" для Netflix. З того часу дизайнери по костюмах Моллі Роджерс і Денні Сантьяго втрутилися і працюють по-своєму над шоу "І просто так". Це обурило багатьох шанувальників, які наголошують, що стиль Керрі Бредшоу вже не той. До того ж один із фанів написав, що такий образ робить Керрі схожою на "химерну волоцюгу".

Більше обурливих коментарів:

"Люблю Керрі Бредшоу, завжди любила! Я щойно подивився весь серіал і обидва фільми, і її стиль, як і раніше, культовий. Однак у новому серіалі її стиль відрізняється від стилю старої Кері Бредшоу… Будь ласка, поверніть культовий стиль Керрі!";

"Щоб виглядати так добре, потрібно багато шарів";

"Ми знаємо, що її персонажу за 50, а сьогоднішня середина 50 – це супер стильно! Я шанобливо прошу вас... будь ласка, надайте їй такого вигляду, на якого чекають її шанувальники!";

"Прикрита так сильно, я сумую за Керрі з її короткими сукнями та відкритими плечима";

"Я ненавиджу те, як Голлівуд змушує думати, що коли ти стаєш старшим, ти не можеш оголюватися";

"Керрі не одягалася так у серіалі, у "Сексі і місто". Той, хто одягає її для цього нового шоу, має більший бюджет та зовсім інший образ. Мені це не подобається. Вона виглядає як химерна волоцюга";

"Хто сказав, що вона має гарний вигляд?".

Проте іншим шанувальникам Бредшоу сподобався цей образ. Вони зазначили:

"Я хочу це пальто";

"Колір цих туфель...";

"Осіння королева";

"Скільки пам'ятаю себе (майже 55 років), я люблю твою індивідуальність і стиль. Гарна жінка!";

"Чудові райдужні нитки ручної роботи. З любов'ю";

"Не можу перестати дивитися".

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Що відомо про перезапуск серіалу "Секс і місто"

У 2021 році комедійно-драматичний телесеріал "І просто так" увійшов до десятки найкращих прем'єр серед усіх стрічок, що вийшли на НВО Мах. Шоу стартувало 9 грудня;

Попри шалену цікавість до ексклюзивного перезапуску, деякі глядачі абсолютно не в захваті від сюжету і ставили питання, чи варто було взагалі повертати серіал;

Нова глава всіма улюбленого серіалу показує 50-річних яскравих та харизматичних Керрі, Шарлотту та Міранду, які, попри безліч проблем, так само підкорюють Нью-Йорк;

Українською можна переглянути серіал на Megogo;

У січні 2021 року заговорили, що серіал матиме другий сезон. Сьогодні ж з’являються кадри зі знімального майданчика продовження.

Коли відбудеться прем’єра другого сезону наразі не повідомляють.

"І просто так" 2 сезон: дивіться відео