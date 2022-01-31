Хоч телесеріал "І просто так" отримав погані відгуки від критиків та глядачів, актори та продюсери задоволені новим шоу та думають ще про 10 епізодів. Директор з контенту HBO Кейсі Блойс відмінно оцінив роботу авторів проєкту і зазначив, що вони самі можуть вирішити, чи продовжувати серіал на другий сезон.

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У мережі пишуть, що другий сезон можливий також через прагнення творців серіалу зробити продовження якіснішим.

Вони хочуть довести, що здатні зробити другий сезон кращим, щоб повернення шоу було виправданим,

– повідомляють інсайдери.

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Актриса Саріта Чудхурі, яка зіграла нову подругу Керрі Бредшоу, сказала в інтерв'ю Entertainment Tonight, що теж думала про другий сезон.

Я відчуваю, що другий сезон зможе просто показати, хто вони насправді, а не змусити глядачів бачити те, до чого вони вже звикли,

– прокоментувала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через секс-скандал з Містером Бігом другий сезон був під загрозою.

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Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"

Продовження гучного серіалу "Секс і місто" стартувало 9 грудня 2021 року на HBO Max. Нова глава всіма улюбленого серіалу показала 50-річних яскравих та харизматичних Керрі, Шарлотту та Міранду, які, попри безліч проблем, так само підкорюють Нью-Йорк.

У "І просто так" шанувальники мріяли поринути з головою, щоб отримати максимально приємні враження, однак, цього не сталося. Сьогодні вони називають його нудним, адже очікували більше драйву та жартівливих розмов. Ба більше, є й такі глядачі, котрі абсолютно не в захваті від сюжету і тепер думають, чи варто було взагалі повертати серіал. Більше відгуків читайте на Кіно 24.

"І просто так" 2021: дивіться трейлер