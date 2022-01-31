Хотя телесериал "И просто так" получил плохие отзывы от критиков и зрителей, актеры и продюсеры довольны новым шоу и думают еще о 10 эпизодах. Директор по контенту HBO Кейси Блойс отлично оценил работу авторов проекта и отметил, что они сами могут решить, продолжать ли сериал на второй сезон.

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В сети пишут, что второй сезон возможен также из-за стремления создателей сериала сделать продолжение более качественным.

Они хотят доказать, что способны сделать второй сезон лучше, чтобы возвращение шоу было оправданным,

– сообщают инсайдеры.

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Актриса Сарита Чудхури, сыгравшая новую подругу Керри Брэдшоу, сказала в интервью Entertainment Tonight, что тоже думала о втором сезоне.

Я чувствую, что второй сезон сможет просто показать, кто они на самом деле, а не заставить зрителей видеть то, к чему они уже привыкли.

– прокомментировала она.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за секс-скандала с Мистером Бигом второй сезон был под угрозой.

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Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"

Продолжение громкого сериала "Секс в большом городе" стартовало 9 декабря 2021 года на HBO Max. Новая глава всеми любимого сериала показала 50-летних ярких и харизматичных Керри, Шарлотту и Миранду, которые, несмотря на множество проблем, так же покоряют Нью-Йорк.

В "И просто так" поклонники мечтали окунуться с головой, чтобы получить максимально приятные впечатления, однако этого не произошло. Сегодня они называют его скучным, ведь ожидали больше драйва и шутливых диалогов. Более того, есть и такие зрители, которые совершенно не в восторге от сюжета и теперь думают, стоило ли вообще возвращать сериал. Больше отзывов читайте на Кино 24.

"И просто так" 2021: смотрите трейлер