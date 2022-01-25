Детективный триллер "Утраченный символ" является экранизацией одноименного произведения, написанного Дэном Брауном в 2009 году. Работы по адаптации текста для сценария проводились еще в 2013 году. Одноименный мини-сериал вышел 16 сентября 2021 года. Рейтинг IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.
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Сюжет "Утраченного символа"
События в сериале происходят в Вашингтоне. Профессор Гарвардского университета Роберт Лэнгдон, специалист по религиозным символам, приезжает к своему товарищу и наставнику Питеру Соломону. Путешествие становится опасным, когда главный герой осознает, зачем его на самом деле сюда позвали. Питер Соломон исчезает – его удерживает в заложниках незнакомый никому преступник. В сериале Лэнгдон раскрывает глобальный заговор и увольняет своего учителя.
Актеры фильма "Утраченный символ"
- Эшли Цукерман-Лэнгдон;
- Вэлори Керри;
- Сумали Монтано;
- Рик Гонсалес;
- Эдвард Джон Иззард.
Сценаристами стали авторы "Американской истории ужасов" Джей Битти и Дэн Дворкин. Одним из исполнительных продюсеров стал Рон Ховард, режиссер всех трех предыдущих экранизаций романов Брауна – "Код Да Винчи", "Ангелы и демоны", "Инферно".
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"Утраченный символ" 2021: смотрите трейлер