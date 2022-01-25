Детективний трилер "Втрачений символ" є екранізацією однойменного твору, написаного Деном Брауном у 2009 році. Роботи щодо адаптації тексту для сценарію проводилися ще у 2013 році. Однойменний мінісеріал вийшов 16 вересня 2021 року. Рейтинг IMDb складає 6,5 з 10 балів.
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Сюжет "Втраченого символу"
Події в серіалі відбуваються у Вашингтоні. Професор Гарвардського Університету Роберт Ленгдон, спеціаліст з релігійних символів, приїздить до свого товариша та наставника Пітера Соломона. Подорож стає небезпечною, коли головний герой усвідомлює, навіщо його насправді сюди покликали. Пітер Соломон зникає – його утримує у заручниках незнайомий нікому злочинець. У серіалі Ленгдон розкриває глобальну змову і звільняє свого вчителя.
Актори фільму "Втрачений символ"
- Ешлі Цукерман – Ленгдон;
- Валори Каррі;
- Сумалі Монтано;
- Рік Гонсалес;
- Едвард Джон Іззард.
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"Втрачений символ" 2021: дивіться трейлер