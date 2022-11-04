Для продолжения сериала HBO Max 57-летняя Сара Джессика Паркер позировала в осеннем ярком пальто и стильной шляпе. "Совсем не шикарно" – написало немало пользователей.

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Новый образ Сары Джессики Паркер для второго сезона "И просто так"

В своем инстаграмме звезда показала новое фото, на котором она одета в длинное клетчатое пальто фиолетовых оттенков с ярким платьем под ним. Изображение дополнили голубые туфли и сумочка Pierre Cardin. Она также выбрала массивное украшение и шляпу Федора в цвет пальто. К тому же звезда распустила длинные волнистые волосы.



Сара Джессика Паркер в роли Керри Брэдшоу / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Как известно, дизайнер костюмов "Секса и города" Патрисия Филд не вернулась для продолжения сериала, потому что она занята работой над сериалом "Эмили в Париже" для Netflix. С тех пор дизайнеры по костюмам Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго вмешались и работают по-своему над шоу "И просто так". Это возмутило многих поклонников, отмечающих, что стиль Керри Брэдшоу уже не тот. К тому же один из фанатов написал, что такой образ делает Керри похожей на "причудливую бродягу".

Больше возмутительных комментариев:

"Люблю Кэрри Брэдшоу, всегда любила! Я только что посмотрел весь сериал и оба фильма, и ее стиль по-прежнему культовый. Однако в новом сериале ее стиль отличается от стиля старой Кэри Брэдшоу… Пожалуйста, верните культовый стиль Кэрри!";

"Чтобы выглядеть так хорошо, нужно много слоев";

"Мы знаем, что ее персонажу за 50, а сегодняшняя середина 50 – это супер стильно! Я уважительно прошу вас... пожалуйста, придайте ей такой вид, которого ждут ее поклонники!";

"Прикрытая так сильно, я скучаю по Керри с ее короткими платьями и открытыми плечами";

"Я ненавижу то, как Голливуд заставляет думать, что когда ты становишься старше, ты не можешь обнажаться";

"Керри не одевалась так в сериале, в "Сексе и город". Тот, кто одевает ее для этого нового шоу, имеет больший бюджет и совсем другой образ. Мне это не нравится. Она выглядит как причудливая бродяга";

"Кто сказал, что она выглядит хорошо?".

Однако другим поклонникам Брэдшоу понравился этот образ. Они отметили:

"Я хочу это пальто";

"Цвет этих туфель...";

"Осенняя королева";

"Сколько помню себя (почти 55 лет), я люблю твою индивидуальность и стиль. Хорошая женщина!";

"Великолепные радужные нити ручной работы. С любовью";

"Не могу перестать смотреть".

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Что известно о перезапуске сериала "Секс и город"

В 2021 году комедийно-драматический телесериал "И просто так" вошел в десятку лучших премьер среди всех лент, вышедших на НПО Мах. Шоу стартовало 9 декабря;

Несмотря на безумный интерес к эксклюзивному перезапуску, некоторые зрители совершенно не в восторге от сюжета и задавали вопрос, стоило ли вообще возвращать сериал;

Новая глава всеми любимого сериала показывает 50-летних ярких и харизматичных Керри, Шарлотту и Миранда, которые, несмотря на множество проблем, так же покоряют Нью-Йорк;

На украинском можно посмотреть сериал на Megogo;

В январе 2021 года заговорили, что сериал будет второй сезон. Сегодня же появляются кадры со съемочной площадки продления.

Когда состоится премьера второго сезона, пока не сообщают.

"И просто так" 2 сезон: смотрите видео