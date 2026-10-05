Вы точно узнаете своих коллег: 4 острых сатирических сериала о работе в офисе, чтобы посмеяться

Устали от бесконечных дедлайнов, токсичных совещаний и нелепых требований руководства? Наша редакция подготовила подборку культовых комедийных сериалов об офисных интригах.

Эти сериалы помогут вам с юмором взглянуть на рабочий хаос и поднимут настроение после тяжелого дня, пишет 24 Канал.

"Корпорация" (2018–2020)

Рейтинг IMDb – 7,8

Черная комедия безжалостно высмеивает бездушную культуру мегакорпораций через призму будней двух младших менеджеров вымышленной компании Hampton DeVille. Мэтт и Джейк ежедневно вынуждены выполнять абсурдные задания, общаться с токсичными руководителями и соблюдать нелепые правила. В этом хаосе герои пытаются сохранить хотя бы крупицу здравого смысла.

"Корпорация": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят проект за острый и бескомпромиссный юмор. В то же время некоторые обозреватели отмечают, что слишком мрачный и циничный тон шуток может показаться неудобным для зрителей, ищущих беззаботного эскапизма.

"Кремниевая долина" (2014–2019)

Рейтинг IMDb – 8,5

В центре сюжета – группа талантливых, но социально неадаптированных программистов, которые пытаются запустить собственный стартап в центре мировой IT-индустрии. Герои постоянно сталкиваются с эксцентричными миллиардерами, жесткой конкуренцией и угрозами поглощения со стороны технологических гигантов.

"Кремниевая долина": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную точность в изображении технологической индустрии и феноменальную химию между актерами. Однако некоторые обозреватели отмечают, что сюжетные арки из сезона в сезон часто повторяют одну и ту же сценарную формулу успехов и неудач.

"Давай еще, Тед" (2009–2010)

Рейтинг IMDb – 8,2

Руководитель отдела исследований Тед Крисп работает в корпорации Veridian Dynamics, которая производит все подряд – от оружия массового поражения до роботов-убийц. Он старается оставаться хорошим человеком, руководя командой эксцентричных ученых и выполняя откровенно безумные приказы высшего руководства.

"Давай еще, Тед": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят остроумные диалоги, постоянное разрушение "четвертой стены" и забавные фейковые рекламные ролики корпорации, вплетенные в эпизоды. В то же время критики сожалеют, что проект опередил свое время, потому что телеканал закрыл его слишком быстро, не дав раскрыть весь потенциал.

"Вице-президент" (2012 – 2019)

Рейтинг IMDb – 8,4

Сюжет сосредоточен на Селине Майер, которая становится вице-президентом США и быстро понимает, что эта престижная должность не имеет ничего общего с ее амбициозными ожиданиями. Она и ее команда ежедневно попадают в политические скандалы, устраивают жестокие офисные игры и пытаются спасти свои карьеры любой ценой.

"Вице-президент": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают гениальную игру Джулии Луис-Дрейфус и невероятный сценарий, переполненный блестящей политической сатирой. В то же время некоторые обозреватели предупреждают, что огромное количество нецензурной лексики и полное отсутствие морали у героев может оттолкнуть неподготовленного зрителя.

Также у нас для вас есть еще одна подборка легких комедий на вечер.