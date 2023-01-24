Саундтрек из фильма RRR, снимаемого в Киеве, номинировали на Оскар-2023

Индийский блокбастер RRR режиссера С. С. Раджамули попал в список номинантов Оскара-2023 в категории "Лучшая песня". Съемки этой ленты частично происходили в Украине.

Лента рассказывает о двух легендарных революционерах и их путешествиях вдали от дома, прежде чем они начали борьбу за свою страну в 1920-х годах. А композиция Naatu Naatu – это первая индийская песня, попавшая в номинации Оскара за всю историю существования индийского кинематографа. Раньше композиция получила Золотой глобус в номинации "Лучшая оригинальная песня".

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Саундтрек Naatu Naatu из фильма RRR номинировали на Оскар-2023

24 января Американская академия киноискусства объявила номинантов на 95-ю ежегодную премию Оскар. Среди них есть и блокбастер RRR известного индийского режиссера С. С. Раджамули. Он является претендентом на номинацию в категории "Лучшая песня". Торжественная церемония награждения состоится 12 марта 2023 года.

Очень хочется, чтобы на церемонии Оскара на огромном экране в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе были показаны кадры фильма RRR, снятые в Киеве. Верю, что после нашей победы Мариинский дворец будет символом несокрушимости, всемирно известной туристической локацией, около которой миллионы людей захотят сфотографироваться, как у Эйфелевой башни или Биг-Бена,

– основательница "435 FILMS" Анна Паленчук.

"Песня Naatu Naatu в RRR показывает победу добра над злом. Настолько уместно, что это происходит в резиденции президента Зеленского", – комментирует Натараджан Рамджи, локейшн-гуру, помогающий индийским кинематографистам находить локации по всему миру, и благодаря которому индийская команда ленту в Украину.

Съемки в Киеве

Летом 2021 года украинская кинокомпания 435 FILMS организовала съемки индийского фильма RRR в Украине. Локальная команда состояла из более 200 человек, а из Индии прибыло и участвовало в фильмировании 142 человека, в наиболее масштабные моменты съемок на площадке находились около 800 человек.

Съемки проводились на территории киностудии Victoria Film Studios, в парке Межигорье под Киевом и возле Мариинского дворца. Основной акцент съемок у Мариинского дворца был на массовом танцевальном номере. Именно танцевальный номер к песне Naatu naatu, номинированной на Оскар-2023 в категории "Лучшая песня", был снят перед Мариинским дворцом в Киеве. С украинскими актерами массовых сцен работали хореографы-постановщики Елена Шоптенко и Макс Леонов.

. Текст песни написал Чандрабоз, а поют Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава. Лирическая версия песни была выпущена 10 ноября 2021 года. Музыкальное видео является прямым клипом со сцены в фильме RRR, где Рам (Рам Чаран) и Бхим (NT Рама Младший) поют и непревзойденно танцуют на модной британской вечеринке. Во время кульминации песни Рам и Бим разжигают танцевальную битву между собой и британцами, которые падают один за другим. Хореографом танца стал Прем Ракшит.Источник: Википедия

Интересно, что на второй день после премьеры песня набрала более 17 миллионов просмотров на языке телугу. В феврале 2022 года песня набрала более 200 миллионов просмотров на всех языках.

Песня Naatu naatu: слушайте онлайн

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Международное признание фильма RRR

Мировая премьера картины прошла 25 марта 2022 года. Фильм RRR уже получил три награды от Philadelphia film critics circle. Режиссер ленты С.С. Раджамули победил в номинации "Лучший режиссер" на New York Film Critics Circle Award, а композитор фильма М.М. К тому же в январе фильм RRR одержал победу на Золотом глобусе в номинации "Лучшая оригинальная песня". Кроме того, 5 февраля 2023 года состоится церемония награждения Премии Лондонского кружка кинокритиков, где фильм RRR представлен в двух номинациях: "Лучший иностранный фильм года и "Лучшие технические достижения (трюки)".

RRR: смотрите трейлер фильма