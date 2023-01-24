Стрічка розповідає про двох легендарних революціонерів та їхню подорож далеко від дому, перш ніж вони почали боротьбу за свою країну у 1920-х роках. А композиція Naatu Naatu – це перша індійська пісня, яка потрапила у номінації Оскара за всю історію існування індійського кінематографа.Раніше композиція отримала Золотого глобуса у номінації "Найкраща оригінальна пісня".

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Саундтрек Naatu Naatu з фільму RRR номінували на Оскар-2023

24 січня Американська академія кіномистецтва оголосила номінантів на 95-у щорічну премію Оскар. Серед них є і блокбастер RRR відомого індійського режисера С. С. Раджамулі. Він є претендентом на номінацію у категорії "Найкраща пісня". Урочиста церемонія нагородження відбудеться 12 березня 2023 року.

Дуже хочеться, аби на церемонії Оскару, на величезному екрані у легендарному театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі були показані кадри фільму RRR, зняті у Києві. Вірю, що після нашої перемоги Маріїнський палац буде символом незламності, всесвітньо відомою туристичною локацією, біля якої мільйони людей захочуть сфотографуватись, як біля Ейфелевої вежі чи Біг-Бену,

– засновниця "435 FILMS" Анна Паленчук.

"Пісня Naatu Naatu в RRR показує перемогу добра над злом. Настільки доречно, що це відбувається у резиденції президента Зеленського", – коментує Натараджан Рамджі, локейшн-гуру, який допомагає індійським кінематографістам знаходити локації по всьому світу, та завдяки якому індійська команда приїхала фільмувати стрічку до України.

Зйомки в Києві

Влітку 2021 року українська кінокомпанія "435 FILMS" організувала зйомки індійського фільму RRR в Україні. Локальна команда складалась з понад 200 людей, а з Індії прибуло та брало участь у фільмуванні 142 особи, у найбільш масштабні моменти зйомок на майданчику перебувало близько 800 людей.

Зйомки проводились на території кіностудії Victoria Film Studios, в парку Межигір’я під Києвом та біля Маріїнського палацу. Основний акцент зйомок біля Маріїнського палацу був на масовому танцювальному номері. Саме танцювальний номер до пісні Naatu naatu, яку номінували на Оскар-2023 в категорії "Найкраща пісня", було знято перед Маріїнським палацом у Києві. З українськими акторами масових сцен працювали хореографи-постановники Олена Шоптенко та Макс Леонов.

Докладно про пісню Naatu naatu. Текст пісні написав Чандрабоз, а співають Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава. Лірична версія пісні була випущена 10 листопада 2021 року. Музичне відео є прямим кліпом зі сцени у фільмі RRR, де Рам (Рам Чаран) і Бхім (NT Рама Рао молодший) співають і неперевершено танцюють на модній британській вечірці. Під час кульмінації пісні Рам і Бім розпалюють танцювальну битву між собою та британцями, які падають один за одним. Хореографом танцю став Прем Ракшит.

Джерело: Вікіпедія

Цікаво, що на другий день після прем’єри, пісня набрала понад 17 мільйонів переглядів мовою телугу. У лютому 2022 року пісня набрала понад 200 мільйонів переглядів усіма мовами.

Пісня Naatu naatu: слухайте онлайн

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Міжнародне визнання фільму RRR

Світова прем’єра картини відбулася 25 березня 2022 року. Фільм RRR вже отримав 3 нагороди від Philadelphia film critics circle. Режисер стрічки С. С. Раджамулі переміг у номінації "Найкращийрежисер" на New York Film Critics Circle Award, а композитор фільму М. М. Кееравані здобув перемогу в номінації "Найкраща музика" від Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса. До того ж у січні фільм RRR взяв перемогу на Золотому глобусі у номінації "Найкраща оригінальна пісня". Крім того, 5 лютого 2023 року відбудеться церемонія нагородження Премії Лондонського гуртка кінокритиків, де фільм RRR представлено у двох номінаціях: "Найкращий іноземний фільм року та "Найкращі технічні досягнення (трюки)".

RRR: дивіться трейлер фільму