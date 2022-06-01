С саундтреком "ДахаБраха": создатели "Мавки" показали новый фрагмент мультфильма

Музыкальное видео с новой сценой из мультфильма "Мавка. Лесная песня" команда посвятила несокрушимому духу украинцев. В ролике звучит саундтрек-веснушка от этногруппы "ДахаБраха".

Студия Animagrad (FILM.UA Group) впервые показала зрителям Мавку в оригинальном образе – аутентичном украинском наряде. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба анимационного фильма.

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Музыкальное видео "Мавки" с новой сценой из мультфильма

Как сообщили в пресс-службе, идея опубликовать эпизод мультфильма с обрядовыми танцами и пением веснушек появилась у творческой команды еще до начала захватнической войны России против Украины. Эта работа должна стать праздничным гимном прихода весны, которую издавна наши предки встречали по особым традициям. Но из-за трагических событий в Украине релиз видео был перенесен.

"Отчаянная борьба украинцев вдохновляет творцов "Мавки" воевать собственным оружием – своим творчеством – и продвигать украинскую культуру по всему миру, вопреки попыткам врага отрицать нашу самоидентичность. Поэтому сейчас видео презентуется как посвящение будущим веснам, которые мы будем встречать в свободной и мирной Украине", – дополнили они.

В ролике главная героиня Мавка впервые появляется в традиционной национальной одежде. Это будет один из образов лесной Берегини, который создали художники проекта и дизайнер и художница из костюмов Ольга Навроцкая. Он является сборным, ведь передает красоту и колорит украинской одежды из разных регионов.

На протяжении мультфильма Мавка будет менять наряды чаще, чем это свойственно большинству анимационных фильмов. Каждый новый образ – это сложная работа художников и аниматоров, однако команда еще на стадии разработки приняла решение, что аутентичный костюм у Мавки обязательно будет! Мы стремились показать самобытность и красоту украинской одежды. А сейчас эта идея стала еще более актуальной,

– рассказал продюсер Егор Олесов.

В видео можно увидеть часть праздничной сцены из будущего мультфильма, в которой Мавка, Лукаш и другие герои встречают весну традиционными танцами на деревенской ярмарке. Воспроизвести этнотанок и другие обрядовые элементы помогли эксперты Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", консультировавшие команду создателей.



"Мавка. Лесная песня" / Фото пресс-службы мультфильма

Веснушка в исполнении "ДахаБраха" в мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Музыка к этому эпизоду – аутентичная веснушка в исполнении "ДахаБраха". Напомним, что группа создала главный саундтрек "Кремповее колесо" к анимационному фильму.

"В "Мавке" зрители увидят нас анимационных, услышат наши саундтреки, даже попадут на наше выступление. Мы станем частью сюжета – деревенскими музыкантами, друзьями Лукаша, которые поддерживают его на пути к мечте дарить людям прекрасную музыку. Играть и озвучивать самих себя – необычный" и очень крутой опыт. Спасибо творческой команде фильма за эту невероятную возможность", – рассказал Марко Галаневич, музыкант группы "ДахаБраха".

По словам пресс-службы, в кадре Марко, Нина, Ирина и Елена появятся в своих едва ли не самых известных концертных костюмах. В этой одежде они выступают на концертах по всему миру. Дизайн колоритных образов артистов в свое время тоже создала Ольга Навроцкая.



Этногруппа "ДахаБраха" в мультфильме "Мавка. Лесная песня" / Фото пресс-службы мультфильма

Премьера анимационного фильма запланирована на 4-й квартал 2022 года.

"Мавка. Лесная песня": смотрите музыкальное видео с саундтреком группы "ДахаБраха"