Автором проекта является поэт Остап Сливинский. Именно он поделился этой новостью в Фейсбуке. Друзья Остапа выразили слова благодарности в сети и заметили, что Тильда Свинтон очень похожа на парамедикиню Юлию Паевскую (Тайру).

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Тильда Свинтон будет читать "Словарь войны" украинцев на литературном фестивале в США

Как сообщил Остап, Тильда Свинтон будет читать "Словарь войны", который является синонимом другой невозможности, которая также стала нашей подлинностью. "Я еще не поместил себе в голове эти две картинки одновременно. Но так будет. А с ней будет читать Алан Камминг, которого вы можете помнить из "Golden Eye". А еще – многие другие актеры и обычные жители города Наровсбург, штат Нью -Йорк, где состоится Deep Water Festival", – сообщил он.

Мероприятие организует Аарон Хиклин, который, по словам поэта, не побоялся приехать в охваченную войной Украину, чтобы привезти отсюда немного историй.

Стоит отметить, что Deep Water Festival состоится 17 – 19 июня в Нерроусбурге в штате Нью-Йорк. Чтения "Словаря войны" запланированы на последний день фестиваля. Тексты будут читать в переводе на английский язык, который исполнил Тарас Малкович.

Спасибо, Тарас Малкович, за неутомимый культурный менеджмент и перевод. А особенно спасибо всем авторам и авторам "Словаря". Мы вместе творим алфавит нашего сопротивления,

– поделился Остап.

Реакция сети

"Перечитал дважды, чтобы вместить, но также нет, это очень и очень заслуженно";

"Очень круто!";

"Тильда мне очень похожа на Тайру";

"Продолжайте его писать!";

"Боже, Остап, радуюсь невероятно";

"Тольда похожа на Тайру! Обязательно нужно вспомнить о ней там! И очень крепко радуюсь, что происходят такие события!

"Что-то невероятное";

"Браво. И благодарю всех причастных";

"А Тильда напомнила о Тайре";

"Это фантастично. Остап, воодушевления и еще раз воодушевления, и скорейшего возвращения мирных вечеров".

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Что такое "Словарь войны"

"Словарь войны" – это истории беженцев и очевидцев войны. В частности, Остап Сливинский документировал истории на Львовском вокзале, куда прибывали люди со всех уголков Украины.

Многие истории можно найти по хештегом #словарьвойны. Ниже читайте несколько из них.

Лесик Панасюк, украинский поэт, иллюстратор и переводчик:

Горючее

(Андрей, Буча)

Не поехал сразу, потому что собирался еще на работу идти на следующий день. Пробыл почти 2 недели в оккупации. Первое время сидел в погребе утром до ночи, потому что постоянно стреляли. Настоящая война. Соседнего дома уже нет, того, что за ним, тоже. Негде было взять бензин, поэтому при первой возможности выехал на солярке и растворителе. На половине пути встретил друга, немного долившего мне бензина в бак. Так и доехал. Не уверен ли мой старенький фольксваген теперь заведется.

Бабушки

(Юрий, Харьков)

Две бабушки из дома напротив сидели на скамейке у подъезда. Их квартиры были разрушены, а идти в чужие они не хотели, потому что чужие. Что сказать соседям, если они вдруг вернутся? Я как раз смотрел на бабушек из окна, когда снова начался обстрел. Упал на пол. Когда встал, они уже лежали на земле.

Снаряд

(Юрий, Харьков)

Копали с ним между обстрелами могилы для умерших поблизости людей. На табличках писали дату захоронения, а если знали людей, то еще имя или адрес. Именно по этому делу познакомились с моим будущим постояльцем. Предложил пожить у меня, потому что от его квартиры ничего не осталось, но в нашем районе остались целыми только кусок дома, в котором мы жили, и дома напротив. Упавший под окном снаряд, застряв в асфальте, стал последним аргументом, чтобы покинуть свой дом. Простился с квартирой, с постояльцем и пошел на вокзал.

Пуля

(Николай, Хмельницкий)

Не знаю, взял ли я грех на душу. Просто целюсь и стреляю, но закрыв глаза. Моя пуля убила или нет, можно только догадываться.



На Deep Water Festival будут читать истории с войны / Фото из фейсбука Остапа Сливинского