Студія Animagrad (FILM.UA Group) вперше показала глядачам Мавку в оригінальному образі – автентичному українському вбранні. Про це 24 каналу повідомила пресслужба анімаційного фільму.

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Музичне відео "Мавки" з новою сценою з мультфільму

Як повідомили у пресслужбі, ідея опублікувати епізод мультфільму з обрядовими танцями та співом веснянок з’явилася у творчої команди ще до початку загарбницької війни Росії проти України. Ця робота мала б стати святковим гімном приходу весни, яку здавна наші пращури зустрічали за особливими традиціями. Та через трагічні події в Україні реліз відео було перенесено.

"Відчайдушна боротьба українців надихає творців "Мавки" воювати власною зброєю – своєю творчістю – і просувати українську культуру по всьому світу, всупереч намаганням ворога заперечити нашу самоідентичність. Тому зараз відео презентується як присвята майбутнім веснам, які ми всі зустрічатимемо у вільній та мирній Україні", – доповнили вони.

У ролику головна героїня Мавка вперше з’являється в традиційному національному вбранні. Це буде один з образів лісової Берегині, який створили художники проєкту та дизайнерка й художниця з костюмів Ольга Навроцька. Він є збірним, адже передає красу й колорит українського одягу з різних регіонів.

Упродовж мультфільму Мавка змінюватиме вбрання частіше, ніж це властиво більшості анімаційних фільмів. Кожен новий образ – це складна робота художників та аніматорів, однак команда ще на стадії розробки ухвалила рішення, що автентичний костюм у Мавки неодмінно буде! Ми прагнули показати самобутність і красу українського одягу. А зараз ця ідея стала ще більш актуальною,

– розповів продюсер Єгор Олесов.

У відео можна побачити частину святкової сцени з майбутнього мультфільму, у якій Мавка, Лукаш та інші герої зустрічають весну традиційними танцями на сільському ярмарку. Відтворити етнотанок та інші обрядові елементи допомогли експерти Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", які консультували команду творців.



"Мавка. Лісова пісня" / Фото пресслужби мультфільму

Веснянка у виконанні "ДахаБраха" у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня"

Музика до цього епізоду – автентична веснянка у виконанні "ДахаБраха". Нагадаємо, що гурт створив головний саундтрек "Кремповеє колесо" до анімаційного фільму.

"У "Мавці" глядачі побачать нас анімаційних, почують наші саундтреки, навіть потраплять на наш виступ. Ми станемо частиною сюжету – сільськими музиками, друзями Лукаша, які підтримують його на шляху до мрії дарувати людям прекрасну музику. Грати й озвучувати самих себе – незвичний і дуже крутий досвід. Дякуємо творчій команді фільму за цю неймовірну можливість", – розповів Марко Галаневич, музикант гурту "ДахаБраха".

За словами пресслужби, у кадрі Марко, Ніна, Ірина й Олена з’являться у своїх чи не найбільш впізнаваних концертних костюмах. У цьому вбранні вони виступають на концертах по всьому світу. Дизайн колоритних образів артистів свого часу теж створила Ольга Навроцька.



Етногурт "ДахаБраха" у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня" / Фото пресслужби мультфільму

Прем’єру анімаційного фільму заплановано на 4-й квартал 2022 року.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться музичне відео із саундтреком гурту "ДахаБраха"