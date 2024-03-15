Украинский кинематограф пополнился циклом документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы", в котором каждый отдельный эпизод посвящен битве за Украину. Кино 24 расскажет, о чем сюжет этих документальных фильмов.

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Сюжет документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы"

"СБУ. Спецоперации победы" – это цикл документальных фильмов о тех, кого не знают в лицо, но результаты чьей работы видит и обсуждает весь мир.

Зрители имеют возможность увидеть 4 части эксклюзивных документальных фильмов. В них показаны отдельные детали подготовки и проведения секретных спецопераций. В частности, эксклюзивные подробности ударов по Крымскому мосту. В этих киноработах зрители могут услышать рассказы бойцов Службы безопасности Украины, готовивших эти операции, и узнают, с чем они сталкивались в тылу врага.

"Крымский мост на бис"

Эпизод "Крымский мост на бис" посвящен операции по подрыву важной логистической артерии оккупационной армии России. Украинские спецназовцы расскажут, как разрабатывали уникальные надводные дроны "SeaBaby" и как с их помощью атаковали Крымский мост. Поэтому, украинцы узнают эксклюзивные подробности ударов морскими дронами по этому незаконному сооружению.

Кроме того, украинский зритель сможет увидеть кадры из центра проведения операции, которой лично руководили Председатель СБУ Василий Малюк и командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

"СБУ. Спецоперации победы": смотрите онлайн трейлер цикла документальных фильмов

"Бахмут. Дорога жизни"

Этот эпизод "Бахмут. Дорога жизни" раскроет подробности защиты одной из самых горячих точек фронта в марте 2023 года. Туда россияне бросили значительные силы, в том числе и "вагнеровцев". Украинские Силы обороны защищали свое всеми силами. Снайперы ЦСО "А" СБУ прикрывали подразделения ВСУ на участке, которую называли "Дорога жизни".

Так, зрители узнают, какое оружие применяет СБУ, сколько российской техники было уничтожено, как удалось поразить ТОС-1А Солнцепек, а также о ранении одного из важнейших "вагнеровцев" и тактику, благодаря которой наши защитники удержали "Дорогу жизни".

"Битва в Бахмуте – это, пожалуй, одна из крупнейших битв времен 2 мировой на территории Европы. Реально это постоянные непрерывные вражеские артобстрелы, постоянная работа их авиации, штурмы регулярных войск и так называемые "м****е" штурмы вагнеров" , – отметил глава СБУ Василий Малюк.

"Бахмут. Дорога жизни": смотрите онлайн трейлер документального фильма

"Логово врага. Ликвидация"

В третьей части проекта "Логово врага. Ликвидация" зрителей познакомят с кадрами, где покажут обнаружение и уничтожение тылового пункта российской армии, который он использовал во время наступления на Киев в марте 2022 года.

Эта спецоперация с использованием тяжелой артиллерии стала весомым вкладом СБУ в освобождение Киевской области от оккупантов. Тогда у Службы безопасности возникла смелая, но рискованная идея операции, целью которой было разнести вдребезги тыловой пункт врага.

"Это была дерзкая операция, по сути в нескольких километрах от вражеских позиций, наши подразделения готовили позиции для артиллерии", – заявил председатель СБУ Василий Малюк.

"Логово врага. Ликвидация": смотрите онлайн трейлер документального фильма

"Боевые медики. Смерть подождет"

Четвертая и заключительная серия цикла рассказывает об уникальном медицинском боевом крыле ЦСО "А", где хирурги спецподразделения Службы безопасности Украины каждый день героически спасают жизни украинских защитников.

Так, зрителям представляют поистине эксклюзивные кадры хирургической работы медиков на линии фронта, а также впечатляющие истории спасения бойцов, которые имели небольшие шансы на выживание.

"Это настоящие спецназовцы – те, кто выполняют свою задачу в непосредственной близости к линии соприкосновения. От 10 до 15 километров от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших собратьев", – рассказал председатель СБУ Василий Малюк.

"Боевые медики. Смерть подождет": смотрите онлайн трейлер документального фильма

Смотрите цикл документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы" о сверхсекретных и эффектных спецоперациях, которые поразили весь мир. Эти фильмы безусловно найдут отклик в вашем сердце.