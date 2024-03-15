Відтак, український кінематограф поповнився циклом документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги", в якому кожен окремий епізод присвячений битві за Україну. Кіно 24 розповість, про що сюжет цих документальних фільмів.

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Сюжет документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги"

"СБУ. Спецоперації перемоги" – це цикл документальних фільмів про тих, кого не знають в обличчя, але результати чиєї роботи бачить та обговорює весь світ.

Глядачі мають можливість побачити 4 частини ексклюзивних документальних фільмів. В них показані окремі деталі підготовки і проведення секретних спецоперацій. Зокрема, ексклюзивні подробиці ударів по Кримському мосту. В цих кінороботах глядачі можуть почути розповіді бійців Служби безпеки України, що готували ці операції, і дізнаються, з чим вони стикалися в тилу ворога.

"Кримський міст на біс"

Епізод "Кримський міст на біс" присвячена операції з підриву важливої логістичної артерії окупаційної армії Росії. Українські спецпризначенці розкажуть, як розробляли унікальні надводні дрони "SeaBaby" та як з їхньою допомогою атакували Кримський міст. Відтак, українці дізнаються ексклюзивні подробиці ударів морськими дронами по цій незаконній споруді.

Крім того, український глядач зможе побачити кадри з центру проведення операції, якою особисто керували Голова СБУ Василь Малюк та командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

"СБУ. Спецоперації перемоги": дивіться онлайн трейлер циклу документальних фільмів

"Бахмут. Дорога життя"

Цей епізод "Бахмут. Дорога життя" розкриє подробиці захисту однієї з найгарячіших точок фронту в березні 2023 року. Туди росіяни кинули значні сили, зокрема й "вагнерівців". Українські Сили оборони захищали своє всіма силами. Снайпери ЦСО "А" СБУ прикривали підрозділи ЗСУ на ділянці, яку називали "Дорога життя".

Так, глядачі дізнаються, яку зброю застосовує СБУ, скільки російської техніки було знищено, як вдалося вразити ТОС-1А Солнцепек, а також про поранення одного з найважливіших "вагнерівців" та тактику, завдяки якій наші захисники втримали "Дорогу життя".

"Битва в Бахмуті – це, мабуть, одна з найбільших битв часів 2 світової на території Європи. Реально це постійні безперервні ворожі артобстріли, постійна робота їх авіації, штурми регулярних військ і так звані "м****і" штурми вагнерів" , – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

"Бахмут. Дорога життя": дивіться онлайн трейлер документального фільму

"Лігво ворога. Ліквідація"

У третій частині проєкту "Лігво ворога. Ліквідація" глядачів познайомлять з кадрами, де покажуть виявлення та знищення тилового пункту російської армії, який він використовував під час наступу на Київ у березні 2022 року.

Ця спецоперація з використанням важкої артилерії стала вагомим внеском СБУ у звільнення Київської області від окупантів. Тоді у Служби безпеки виникла смілива, але ризикована ідея операції, метою якої було рознести вщент тиловий пункт ворога.

"Це була зухвала операція, по суті за декілька кілометрів від ворожих позицій, наші підрозділи готували позиції для артилерії", – заявив голова СБУ Василь Малюк.

"Лігво ворога. Ліквідація": дивіться онлайн трейлер документального фільму

"Бойові медики. Смерть зачекає"

Четверта та заключна серія циклу розказує про унікальне медичне бойове крило ЦСО "А", де хірурги спецпідрозділу Служби безпеки України кожного дня героїчно рятують життя українських захисників.

Так, глядачам презентують воістину ексклюзивні кадри хірургічної роботи медиків на лінії фронту, а також вражаючі історії порятунку бійців, які мали невеликі шанси на виживання.

"Це справжні спецпризначенці – ті, хто виконують свою задачу в безпосередній близькості до лінії зіткнення. Від 10 до 15 кілометрів від лінії фронту вони проводять складні хірургічні втручання і повертають з того світу наших побратимів", – розповів голова СБУ Василь Малюк.

"Бойові медики. Смерть зачекає": дивіться онлайн трейлер документального фільму

Дивіться цикл документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги" про надсекретні й ефектні спецоперації, які вразили весь світ. Ці фільми безумовно знайдуть відгук у вашому серці.