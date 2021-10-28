"Сцены из супружеской жизни": как создавали образы для Оскара Айзека и Джессики Честейн

Дизайнер костюмов Мияко Беллицци, обнародовала в своем инстаграме процесс создания образов Оскара Айзека и Джессики Честейн – главных героев мини-сериала от HBO. Первый эпизод проекта вышел на HBO 12 сентября 2021 года.

Громкая премьера сериала состоялась на Венецианском фестивале в начале сентября 2021 года. На красном ковре актеры создали настоящую сенсацию своим откровенным поведением на радость журналистам и поклонникам.

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Сериал стал настоящей энциклопедией, о том, что такое брак и какие степени отношений бывают в реальной жизни. В пяти сериях мини-сериала нам демонстрируют отношения пары в динамике: от влюбленности сначала до первого кризиса и, как следствие, тотального непонимания.

В GQ поговорили с дизайнером костюмов шоу Мияко Беллицци. В разговоре она утверждала, что костюмы для нее – это возможность рассказать предысторию персонажа и окунуться в его мир. Несмотря на то, что сюжет сериала "Сцены из супружеской жизни" разворачиваются в Бостоне, гардероб Джонатана имеет корни в Нью-Йорке. Персонаж Оскара Айзека вырос в Бруклине, он ортодоксальный еврей, профессор философии, – и это сыграло большую роль в создании его гардероба.

Беллицци заверила, что Оскар очень красивый мужчина, поэтому трудно заставить его выглядеть плохо, потому что, по мнению дизайнера, он хорошо выгладит во всем.

Стоит подчеркнуть, что цветовая палитра гардероба Джессики Честейн и Оскара Айзека наполнена земляными коричневыми и горчично-желтыми цветами. Это дань оригинальным сценам Бергмана – оригинального сериала "Сцены из супружеской жизни", премьера которого состоялась в 1973 году.



Создание костюмов / Фото из инстаграма Мияко Беллицци



Создание костюмов / Фото из инстаграма Мияко Беллицци



Создание костюмов / Фото из инстаграма Мияко Беллицци



Джессика Честейн / Фото из инстаграма Мияко Беллицци



Создание костюмов / Фото из инстаграма Мияко Беллицци



Оскар Айзек / Фото из инстаграма Мияко Беллицци



Оскар Айзек / Фото из инстаграма Мияко Беллицци

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