Гучна прем'єра серіалу відбулась на Венеційському фестивалі на початку вересня 2021 року. На червоному килимі актори створили справжню сенсацію своєю відвертою поведінкою на радість журналістам та шанувальникам.

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Серіал став справжньою енциклопедією, про те, що таке шлюб і які ступені стосунків бувають у реальному житті. У п'яти серіях мінісеріалу нам демонструють стосунки пари у динаміці: від закоханості спочатку до першої кризи і, як наслідок, тотального нерозуміння.

У GQ порозмовляли із дизайнеркою костюмів шоу Міяко Белліцці. У розмові вона переконувала, що костюми для неї – це можливість розповісти передісторію персонажа та зануритися у його світ. Пропри те, що сюжет серіалу "Сцени з подружнього життя" розгортаються у Бостоні, гардероб Джонатана має коріння з Нью-Йорку. Персонаж Оскара Айзека виріс у Брукліні, він ортодоксальний єврей, професор філософії, – і це відіграло велику роль у створенні його гардеробу.

Белліцці запевнила, що Оскар дуже гарний чоловік, тож важко змусити його мати поганий вигляд, тому що, на думку дизайнерки, він має добрий вигляд у всьому.

Варто підкреслити, що колірна палітра гардеробу Джессіки Честейн та Оскара Айзека наповнена земляними коричневими та гірчично-жовтими кольорами. Це данина оригінальним сценам Бергмана – оригінального серіалу "Сцени з подружнього життя", прем’єра якого відбулася у 1973 році.



Створення костюмів / Фото з інстаграму Міяко Белліцці



Створення костюмів / Фото з інстаграму Міяко Белліцці



Створення костюмів / Фото з інстаграму Міяко Белліцці



Джессіка Честейн / Фото з інстаграму Міяко Белліцці



Створення костюмів / Фото з інстаграму Міяко Белліцці



Оскар Айзек / Фото з інстаграму Міяко Белліцці



Оскар Айзек / Фото з інстаграму Міяко Белліцці

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