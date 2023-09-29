Известную актрису турецких сериалов нашли мертвой в парке: последние фото звезды

Седу Феттахоглу, знаменитую актрису турецких сериалов нашли мертвой в парке после празднования своего 44-летия. По предварительным данным, артистка покончила жизнь самоубийством.

Ее тело обнаружили 27 сентября примерно в 8 часов утра в парке в Стамбуле, в районе Бейоглу. По информации турецкого издания Hurriyet, Феттахоглу погибла от огнестрельного ранения.

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Известную актрису турецких сериалов Седу Феттахоглу нашли мертвой

Свидетель трагического инцидента, проходившего мимо, заметил, что слышал выстрел. На месте происшествия правоохранители обнаружили ружье с лицензией на имя Седа Феттахоглу, 7 шаров в магазине и пустую гильзу. Кроме того, в сумке актрисы полиция обнаружила антидепрессанты.

Последние фото Седу Феттахоглу / Фото из соцсетей

Седу Феттахоглу была известна зрителям благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Пусть дети не слышат", "Материнская магия", "Жена прокурора" и других.

К слову, недавно стало известно, от чего умер 25-летний Ангус Клауд. Актера нашли мертвым в его доме в Окленде, штат Калифорния, в июле этого года. В заявлении от семьи актера говорилось, что за неделю до своей смерти он похоронил отца и тяжело переживал эту потерю. Известно также, что звезда открыто боролась с психическими заболеваниями.