Сейчас мы должны пережить проклятую орду и отказаться от всех советских вещей, – Остап Ступка

Украинский актер театра, кино и дубляжа телеведущий Остап Ступка призвал отказаться от всех советских вещей, которыми украинцы еще могли пользоваться до 24 февраля.

В интервью для ютуб-канала "Звездный путь" актер поделился, что Украине нужна победа и каждый сейчас делает все, что нужно. Страна расцветет снова, но главное сегодня – "пережить проклятую орду", то есть русскую армию.

Кстати Украина обязательно победит, это лишь "вопрос времени", – сказал актер Лиев Шрайбер в Давосе.

Остап Ступка призвал отказаться от советских вещей

В эфире Ступка рассказал, что сегодняшние события – это не война, а уничтожение, терроризм и геноцид. "Это нашествие орды. Таких случаев было очень много в истории. Время циклическое. Многие вещи повторяются: история с Батурином, запрет украинского языка, сталинский режим, ГУЛАГ, Лесь Курбас, расстрелы. Далеко не надо ходить – я помню, как убили Ивасюка во Львове", – поделился Ступка.

По словам актера, Господь сейчас так распорядился, что сейчас "мы должны пережить проклятую орду, что нас действительно так сплотила". А также "Отказаться от всех советских вещей, потому что советские вещи, они до сих пор существуют, существовали по крайней мере до 24 февраля", – сказал он.

Остап Ступка сказал, что нам следует обратить внимание на "эхо коммунизма", которое прорастает в разных сферах деятельности и влияет на жизнь Украины.

Мы были слишком толерантны к представителям некоторых политических партий. Я бы даже сказал, к некоторым фрикам из политических партий, которые сейчас открывают свой черный рот на московщине, обливают нашу страну грязью. Уж слишком,

– указал он.

Актер назвал врага коварным, опасным, наглым и жестоким. Однако мы точно его преодолеем, потому что мы сильная нация, но на это нужно потратить немало сил.

Остап Ступка в интервью "Звездному пути": смотрите видео