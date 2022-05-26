В інтерв’ю для ютуб-каналу "Зірковий шлях" актор поділився, що Україні потрібна перемога і кожен зараз робить все, що для цього треба. Країна розквітне знову, але головне сьогодні – "пережити кляту орду", тобто російську армію.

До речі Україна обов'язково переможе, це лише "питання часу", – сказав актор Лієв Шрайбер в Давосі

Остап Ступка закликав відмовитися від радянських речей

В ефірі Ступка розповів, що сьогоднішні події – це не війна, а знищення, тероризм та геноцид. "Це навала орди. Таких випадків було дуже багато в історії. Час циклічний. Багато речей повторюються: історія з Батурином, заборона української мови, сталінський режим, ГУЛАГ, Лесь Курбас, розстріли. Далеко не треба ходити – я пам’ятаю, як вбили Івасюка у Львові", – поділився Ступка.

За словами актора, Господь зараз так розпорядився, що зараз "ми маємо пережити кляту орду, що нас насправді так згуртувала". А також "Відмовитися від усіх радянських речей, бо радянські речі, вони ж досі існують, існували принаймні до 24 лютого", – сказав він.

Остап Ступка сказав, що нам варто звернути увагу на "ехо комунізму", яке проростає в різних сферах діяльності та впливає на життя України.

Ми були занадто толерантні до представників деяких політичних партій. Я би навіть сказав, до деяких фріків із політичних партій, які зараз відкривають свого чорного рота на московщині, обливають нашу країну брудом. Аж занадто,

– вказав він.

Актор назвав ворога підступним, небезпечним, нахабним та жорстоким. Однак, ми точно його переборемо, бо ми сильна нація, але на це потрібно витратити чимало сил.

Остап Ступка в інтерв’ю "Зірковому шляху": дивіться відео