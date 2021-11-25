Как сейчас выглядит дом из фильма "Один дома": эксклюзивное видео из США
Источник:24 канал
Для многих семей просмотр фильмов "Один дома" – это традиция рождественских праздников. Во всем мире миллионы зрителей всех возрастов знают знаменитый дом, где Кевин жил с семьей.
Предлагаем посмотреть эксклюзивное видео, где можно увидеть, как этот дом выглядит сейчас. Им поделилась блогер из Тернополя, которая обожает новогодние праздники.
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Как сейчас выглядит дом из фильма "Один дома"
Ролик снял один из подписчиков украинской блогерши Валерии Юрченко. Мужчина находился в городке Виннетка, что в 16 километрах от американского города Чикаго.
В день съемки погода была достаточно солнечной, поэтому можно разглядеть красоту дома, где обитало семейство Маккалистеров.
Как сейчас выглядит дом из фильма "Один дома": смотрите видео онлайн
Что известно о доме Маккалистеров
Дом построили в 1920 году в георгианском стиле. Он стал известным после того, как на экраны вышла первая часть культовой ленты "Один дома". Теперь он в списке достопримечательностей штата Иллинойс. Дом площадью 395 квадратных метров состоит из:
- 5 спален;
- 4 ванных комнат;
- камина;
- оранжереи;
- патио;
- отдельного гаража.
В 2020 году стало известно, что сооружение продали за более чем 1,5 миллиона долларов. Как сейчас выглядит интерьер поместья, можно посмотреть по ссылке.