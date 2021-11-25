Как сейчас выглядит дом из фильма "Один дома": эксклюзивное видео из США

Для многих семей просмотр фильмов "Один дома" – это традиция рождественских праздников. Во всем мире миллионы зрителей всех возрастов знают знаменитый дом, где Кевин жил с семьей.

Предлагаем посмотреть эксклюзивное видео, где можно увидеть, как этот дом выглядит сейчас. Им поделилась блогер из Тернополя, которая обожает новогодние праздники.

Смотрите также Disney+ показала свежий трейлер римейка "Один дома": зрители удивлены

Как сейчас выглядит дом из фильма "Один дома"

Ролик снял один из подписчиков украинской блогерши Валерии Юрченко. Мужчина находился в городке Виннетка, что в 16 километрах от американского города Чикаго.

В день съемки погода была достаточно солнечной, поэтому можно разглядеть красоту дома, где обитало семейство Маккалистеров.

Как сейчас выглядит дом из фильма "Один дома": смотрите видео онлайн

Что известно о доме Маккалистеров

Дом построили в 1920 году в георгианском стиле. Он стал известным после того, как на экраны вышла первая часть культовой ленты "Один дома". Теперь он в списке достопримечательностей штата Иллинойс. Дом площадью 395 квадратных метров состоит из:

5 спален;

4 ванных комнат;

камина;

оранжереи;

патио;

отдельного гаража.

В 2020 году стало известно, что сооружение продали за более чем 1,5 миллиона долларов. Как сейчас выглядит интерьер поместья, можно посмотреть по ссылке.