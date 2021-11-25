Пропонуємо переглянути ексклюзивне відео, де можна побачити, як цей будинок виглядає зараз. Ним поділилася блогерка з Тернополя, яка обожнює новорічні свята.

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Як зараз виглядає будинок з фільму "Сам удома"

Ролик зняв один з підписників української блогерки Валерії Юрченко. Чоловік перебував у містечку Віннетка, що за 16 кілометрів від американського міста Чикаго.

У день зйомки погода була досить сонячною, тому можна розгледіти красу будинку, де мешкало сімейство Маккалістерів.

Як зараз виглядає будинок з фільму "Сам удома": дивіться відео онлайн

Що відомо про будинок Маккалістерів

Будинок спорудили у 1920 році в георгіанському стилі. Він став відомим після того, як на екрани вийшла перша частина культової стрічки "Сам удома". Тепер є в списку визначних туристичних місць штату Іллінойс. Будинок площею 395 квадратних метрів складається з:

5 спалень;

4 ванних кімнат;

каміна;

оранжереї;

патіо;

окремого гаража.

У 2020 році стало відомо, що споруду продали за понад 1,5 мільйони доларів. Як зараз виглядає інтер'єр маєтку, можна переглянути за посиланням.