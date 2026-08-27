74-летняя актриса нередко публикует в своем инстаграме фото, на котором показывает себя такой, какая она есть сегодня.

И, честно говоря, выглядит это гораздо эффектнее, чем очередная знаменитость, которая пытается убедить инстаграма, что последние 25 лет просто не прошли.

От Иветы до Веры, которая больше никому ничего не доказывает

В "Клоне" Фишер играла Иветти, одну из самых ярких героинь бразильской теленовеллы. Ее образ запомнился не только характером, но и внешностью – пышными светлыми волосами, ярким макияжем и той самой уверенностью, которую в 2000-х телегероини демонстрировали так, будто скромность давно отменили.

Сегодня Фишер уже не пытается выглядеть так, будто время просто забыло сообщить ей о своем существовании. И это, пожалуй, самое интересное в ее нынешнем образе.

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В 2026 году актриса прямо заявила, что не хочет возвращаться в 30, 40 или 50 лет. Ей нравится ее нынешний возраст, жизненный опыт и даже изменения, которые время оставило на лице и теле.

74 года – а карьера продолжается

Несмотря на паузы на телевидении, Вера Фишер никуда не исчезла. В 2026 году она вернулась в бразильские теленовеллы после восьмилетнего перерыва, появившись в сериале "Êta Mundo Melhor!" в специальной роли Розалинды. Сама актриса призналась, что возвращение на съемочную площадку было легким и приятным и оставило ощущение, что хочется еще.

Чтоправда, 2026-й принес ей не только работу. В июле Фишер рассказала, что перенесла полную замену коленного сустава. Причиной, по ее словам, стал многолетний физический износ от работы, театра, съемок и танцев. После операции актриса проходила физиотерапию и уже вернулась к профессиональной деятельности.

А что с пластической хирургией?

Фишер относится к косметическим процедурам довольно сдержанно. В 2025 году она говорила, что ухаживает за собой, пользуется хорошими средствами для кожи и занимается физиотерапией, но не является сторонницей радикальных изменений внешности. Она объясняла, что не хочет смотреть в зеркало и не узнавать собственное лицо.

А как сегодня выглядит звезда фильма "Твин Пикс" – вы точно удивитесь. В свои 61 год актриса просто поражает поклонников.