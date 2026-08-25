Актеры фильма "Терминатор 2: Судный день" вновь собрались вместе в честь юбилея культового фильма. Роберт Патрик, сыгравший неумолимого Т-1000, опубликовал фото со звездами в своем инстаграме и с юмором подписал:

Скайнет точно не предусматривал такого воссоединения в исходной программе. Семья T2 снова вместе.

Напомним, в фильме Джон Коннор становится главной мишенью Скайнета, который отправляет в прошлое Т-1000, чтобы уничтожить будущего лидера сопротивления. На его защиту встает Т-800, а Сара Коннор тем временем готовится к Судному дню так, будто это просто еще один понедельник.

Прошло 35 лет – и теперь интереснее всего смотреть не на спецэффекты, а на то, как изменились сами актеры.

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Эдвард Ферлонг уже давно не тот юный Джон Коннор, Линда Хэмилтон вернулась к легендарному образу, а Роберт Патрик до сих пор напоминает, почему от Т-1000 в 1991 году хотелось бежать, не оглядываясь.

А еще вам точно стоит посмотреть, что изменилось в образе Корделии из популярного в 90-х сериала "Баффи – истребительница вампиров".