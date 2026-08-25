Актори "Термінатора 2: Судний день" возз’єдналися на честь ювілею культового фільму. Роберт Патрік, який зіграв невблаганного Т-1000, додав фото з зіркам у себе в Instagram підписав з гумором:

Скайнет точно не передбачав такого возз’єднання в оригінальному програмуванні. Сім’я T2 знову разом.

Нагадаємо, у фільмі Джон Коннор стає головною мішенню Скайнету, який відправляє в минуле Т-1000, щоб знищити майбутнього лідера опору. На його захист стає Т-800, а Сара Коннор тим часом готується до Судного дня так, ніби це просто ще один понеділок.

Минуло 35 років – і тепер найцікавіше дивитися не на спецефекти, а на те, як змінилися самі актори.

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Едвард Ферлонг уже давно не той юний Джон Коннор, Лінда Гамільтон повернулася до легендарного образу, а Роберт Патрік досі нагадує, чому від Т-1000 у 1991 році хотілося тікати без огляду.

А ще вам точно варто подивитись як змінилась Корделія з популярного в 90-х серіалу "Баффі – винищувачка вампірів".



