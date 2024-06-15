Прошло более 20 лет: как изменились актеры и актрисы культового сериала "Девочки Гилмор"
Сериал "Девочки Гилмор" ворвался на телеэкраны в 2000-х годах и транслировался до 2007. Прошло уже много времени после премьеры, однако поклонники продолжают его пересматривать, особенно осенними вечерами.
Актеры и актрисы, которые сыграли главные роли в сериале, успели полюбиться людям. Конечно, сейчас они выглядят уже не так, как раньше. Как изменились любимые знаменитости, смотрите в материале Кино 24.
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Как изменились актеры и актрисы сериала "Девочки Гилмор"
Лорен Хелен Грэм – Лорелей Гилмор
Алексис Бледел – Рори Гилмор
Джаред Падалеки – Дин
Скотт Паттерсон – Люк Дэйнс
Мелисса Маккарти – Сьюки
Майло Вентимилья – Джесс Мариано
О чем сериал "Девочки Гилмор"
В сериале рассказывается о жителях небольшого городка, который расположен в штате США Коннектикут. Зрители, в частности, узнают о жизни семьи Гилмор. Лорелей одна воспитывает свою дочь Рори. Девушка учится в престижной школе, чтобы потом поступить в желанный Гарвардский университет.
В течение семи сезонов люди наблюдают за отношениями матери и дочери, за их будничными проблемами, за взрослением Рори. В семье также есть родители Лорелей, Ричард и Эмили, с которыми часто происходят конфликты.
Сериал "Девочки Гилмор": смотрите онлайн трейлер сериала
Если вы еще не смотрели такой невероятный сериал, искренне советуем это сделать. А поклонники, надеемся, заметили, как изменились актеры и актрисы.