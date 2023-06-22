Впрочем, 21 июня вышла первая серия сериала под названием "Воскресение", и там все события происходят в Москве. Как на это отреагировали украинцы – читайте в материале 24 Канала.

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Marvel не убрал упоминаний о России в первой серии сериала "Секретное вторжение"

В июне 2022 года Marvel заявлял, что нужно 4 месяца, чтобы переснять минисериал "Секретное вторжение" из-за войны России против Украины, создатели проекта должны были забрать сцены, которые должны были проходить в России, и переснять их в другом месте.

Издание The Direct со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана сообщало, что "вполне вероятно, что основное место действия сериала будет перенесено из России в другую страну". "В результате для пересъемки значительной части сцен потребуются длительные сроки", – говорилось в сообщении.

Однако, как мы уже можем увидеть, авторы проекта оставили все как есть. Съемки "Секретного вторжения" проходили в английских городах Лидс и Галифакси с декорациями, напоминающими улицы Москвы, а с площадки так и не забрали надувных матрешек, русскоязычных плакатов и автомобилей с российскими номерами. Хотя и в трейлере мы можем увидеть горящий Кремль.

Украинцы возмущены такими "обещаниями" и вот, что пишут в сети:

"16 месяц полномасштабного вторжения России в Украину с геноцидной войной, а эти йо*нутые популяризируют Россию. И всем будущим умникам, которые захотят вставить здесь своих 5 копеек в виде адвокатуры, авансом замечаю: в комиксах 2009 году, по которым якобы снята эта бедная помойка с неплохим кастом, не было деградированных россиян и Москвы";

"Со всеми согласен. Снимать фильм на территории террористов, еще и платить им налоги, которые идут на геноцид Украины – это ужас";

"Жесть, смотреть отвратительно, Москва, москали, их шмата, которую они называют "флаг", красная площадь. Еще и снимали в 2022 – 2023 году. Марвел живет где-то в параллельном мире";

"Но есть и безоговорочный плюс – здесь бабовна и дохлые кацапы. Много дохлых кацапов. Хотя в последнее время меня бесит тенденция повсюду совать россиян в супергероику";

"Мерзость, а хлопок и дохлые кацапы, это, например "Никто", и даже ту же "Миссию невозможную" с горящим Кремлем приятно смотреть. А тут еще и все там типа хорошие русские".

"Секретное вторжение" 2023: смотрите трейлер

В сериале Джексон узнает о секретном вторжении фракции Скрулл на Землю, которые способны изменять свою форму. Фьюри объединяется со своими союзниками, включая Эверетта Росса, Марию Хилл и Скрулла Талоса, устроившего к тому времени жизнь на Земле.