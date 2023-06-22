Втім, 21 червня вийшла перша серія серіалу під назвою "Воскресіння" і там усі події відбуваються у Москві. Як на це відреагували українці – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Marvel не прибрав згадок про Росію у першій серії серіалу "Таємне вторгнення"

У червні 2022 року Marvel заявляв, що треба 4 місяці аби перезняти мінісеріал "Таємне вторгнення". Через війну Росії проти України, творці проєкту мали забрати сцени, які мали відбуватися в Росії, і перезняти їх в іншому місці.

Видання The Direct з посиланням на інсайдера Деніела Ріхтмана повідомляло, що "цілком імовірно, що основне місце дії серіалу буде перенесено з Росії до іншої країни". "У результаті для перезйомки значної частини сцен будуть потрібні тривалі терміни", – йшлося у повідомленні.

Однак, як ми вже можемо побачити, автори проєкту залишили все, як є. Зйомки "Таємного вторгнення" відбувалися в англійських містах Лідс та Галіфаксі з декораціями, які нагадують вулиці Москви, а з майданчика так і не забрали надувних матрьошок, російськомовних плакатів та автів з російськими номерами. Хоч і в трейлері ми можемо побачити, як горить Кремль.

Українці обурені такими "обіцянками" і ось, що пишуть в мережі:

"Сy*a довбo*oби діснеєвські! 16 місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну з геноцидною війною, а ці йо*нуті популяризують Росію. І усім майбутнім розумникам, які захочуть щось тут вставити своїх 5 копійок у вигляді адвокатури, авансом зауважую: у коміксах 2009 року, за якими нібито знята ця вбога поми*ка з непоганим кастом, не було деградованих росіян та Москви";

"З усіма згоден. Знімати фільм на території терористів, ще й платити їм податки, які йдуть на геноцид України – це жах";

"Бляха, дивитись огидно, Москва, москалі, їхня шмата, яку вони називають "прапор", червона площа. Ще й знімали у 2022 – 2023 році. Марвел живе десь в паралельному світі";

"Але є і беззаперечний плюс – тут бавовна і дохлі кацапи. Багато дохлих кацапів. Хоча останнім часом мене бісить тенденція всюди пхати росіян в супергероїку";

"Гидота, а бавовна і дохлі кацапи, це, наприклад "Ніхто", та навіть ту ж саму "Місію неможливу" з палаючим Кремлем приємно дивитись. А тут ще й всі там типу хороші руські".

"Таємне вторгнення" 2023: дивіться трейлер

У серіалі Джексон дізнається про таємне вторгнення фракції Скруллів на Землю, які здатні змінювати свою форму. Ф'юрі об'єднується зі своїми союзниками, включаючи Еверетта Росса, Марію Хілл та Скрулла Талоса, який на той час влаштував собі життя на Землі.