Известно, что после ряда секс-скандалов в Голливуде и даже Украине на съемочных площадках кардинально изменилось отношение к интимным сценам. Сейчас их часто проводят в присутствии определенных экспертов или юристов, поэтому заставить человека к оголению, как это делали еще 10 или 20 лет назад – практически невозможно.

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Отношение Ксении к секс-сценам

Звезда шоу "Холостячка-1" еще во время проекта показывала мужчинам, как снимается в сцене поцелуев, и так испытала их на ревность. Но в целом во время работы она спокойно относится к этому.

Я не категорична относительно откровенных сцен. Если это будет крутой проект, и я увижу по сценарию, что в этой сцене есть смысл, – без проблем. Но если это обычная прихоть режиссера, его личная фантазия – я буду против,

– подчеркнула Ксения.

Актриса призналась, что не готовится к откровенным сценам, ведь не стесняется и любит свое тело. Но она всегда скажет "нет", если не видит в этом смысла или ей подсказывает интуиция, что это будет лишним.

Ксения Мишина рассказала о секс сценах / Фото из инстаграма актрисы

"В моем недавнем медицинском проекте я столкнулась с такой ситуацией: было решено снять одну очень интимную сцену, на которую зритель впоследствии отреагировал негативно. Было много негативных комментариев, например: Зачем? Этой героине такое не подходит. Это лишь подтвердило мои собственные ощущения: иногда подобные сцены не нужны", – пояснила звезда.

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По ее словам, секс в жизни и в кадре – это, конечно, разные вещи.

В жизни это настоящие чувства – ты хочешь это делать. А в кадре тебя заставляют это делать. Секс в кадре – это техника, просто движения. Это как заплакать: твой организм к этому не готов, но для сцены надо сделать это искусственно. Во время съема интимных сцен внутри тебя всегда ощущается определенный диссонанс,

– сказала Ксения.