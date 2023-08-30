На фотографиях изображены главные герои сериала – Отис, Мэйв, Эрик, Джин, Адам, Руби и другие. Комедийно-драматический сериал "Сексуальное просвещение" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл.

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О чем рассказывает сериал "Сексуальное просвещение"

Следует сказать, что события "Полового воспитания" разворачиваются вокруг 16-летнего юноши Отиса, переживающего не лучший период в своей жизни. Его родители развелись, поэтому он остался жить с матерью, работающей секс-терапевтом. Он часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы в своем доме. Поэтому у юноши зародилась идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

Во втором сезоне Отис научился мастурбировать, Мэйв встретилась со своей матерью, они вместе снова договариваются снова оказывать услуги по секс-советам. Эрик встречает парня, им становится романтичный Рахим. Мать Отиса – Джин вдруг узнает, что она беременна.

Третий сезон показал отношения между Отисом и Руби, Мэйвом и Айзеком, Эриком и Адамом. Также мы увидели измену, ссоры и новую страсть между Отисом и Мэйвом. Самое главное – в школе появился новый директор, принципы и правила которого – недопустимы со стороны этики: ограничение ученических прав и свобод, обесценивание и демотивация. Ученики, конечно, сделали все возможное, чтобы она уволилась. Мать Отиса, Джин, родила первенца, однако кто же является отцом – мы увидим в 4 сезоне.

"Сексуальное просвещение" 4 сезон: смотрите трейлер онлайн

Актерский состав

Эйса Баттерфилд – Отис Милберн, учащийся средней школы Мурдейла.

Джиллиан Андерсон – Джин Милберн, мать Отиса.

Джеймс Пюрфой – Реми Милберн, отец Отиса, расстался с женой и ушел из семьи.

Шути Гатва – Эрик Эфионг, лучший друг Отиса, гей.

Эмма Макки – Мэйв Вайли, школьная сорвиголова и "плохая девочка".

Коннор Свинделлс – Адам Грофф, сын директора, школьный хулиган.

Кедар Уильямс-Стирлинг – Джексон Марчетти, школьный староста, любимец школы, подает большие надежды как спортсмен.

Мими Кини – Руби, школьная красавица из тусовки "нетронутых".

Эйми Лоу Вуд – Эйми Гиббс, подруга Руби.

Микаэл Персбрандт – Якоб Ньюман, сантехник, испытывает чувство к матери Отиса.

Патриция Элисон – Ола Ньюман – дочь Якоба, полюбившая Отиса.

Персонажные постеры

8 персонажных постеров появились на аккаунтах Netflix и самого сериала с подписью "Приди и загляни в лицо музыки". Каждый из героев вроде бы имитирует оргазм.