Селена Гомес начала заниматься актерством в юном возрасте, ее помнят как звезду Disney Channel. Но звезда продолжает и сейчас получать роли в фильмах и сериалах. Кино 24 расскажет об одних из лучших.

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"Убийства в одном здании"

Сериал рассказывает о трех подкастерах, которые рассказывают о различных преступлениях. Вдруг в их доме совершают убийство, поэтому соседи не могут не помочь в расследовании.



Селена Гомес в кино / Кадр из сериала

Персонажка Селены Гомес – Мейбл. Она была подругой жертвы в первом сезоне, а потому тоже присоединилась к расследованию. За свою роль она получила Эмми.

"Неуправляемый"

Отец, который потерял своего сына Сэма, находит его записи и тексты. Он поражен талантом покойного парня, поэтому создает музыкальную группу, в надежде избавиться от страданий.



Селена Гомес в кино / Кадр из фильма

Селена Гомес сыграла Кейт, которая была девушкой Сэма до его смерти. Здесь ей досталась более драматическая роль, довольно необычная для актрисы.

"Основные принципы добра"

В центре сюжета – писатель Бен, который стал сиделкой. Он подружился со своим подопечным Тревором, подростком с мышечной дистрофией. Бен решает показать Тревору чудеса света, а по дороге они подбирают других пассажиров, что придает их путешествию особую атмосферу.



Селена Гомес в кино / Кадр из фильма

Селена Гомес сыграла в фильме независимую девушку Дот, которая присоединяется к путешествию. Она имеет саркастическое чувство юмора, что создает интересную динамику между главными героями.

"Монстры на каникулах"

Комедийный мультфильм рассказывает о графе Дракуле, который является владельцем Отеля Трансильвания. Там монстры со всего мира отдыхают от людей и цивилизации. На 118 день рождения дочери Дракула приглашает многих гостей, но на праздник неожиданно приезжает человек – 21-летний путешественник Джонатан.



Селена Гомес в кино / Кадр из фильма

Селена Гомес озвучила Мейвис – миролюбивую 118-летнюю вампиршу, которая интересуется миром и борется с циничными взглядами своего отца.

"Волшебники из Вейверли Плейс"

Ситком рассказывает о трех школьниках, которые не такие простые, как кажется. Они унаследовали магические силы от отца. И колдовские силы могут достаться лишь одному из них – это решится на соревновании волшебников.



Селена Гомес в кино / Кадр из сериала

Это один из самых популярных телепроектов с Селеной Гомес, что дал толчок артистке и внес вклад в ее успех. Это шоу запомнилось многим в детстве и было одним из самых известных на Disney Channel.

"Эмилия Перес"

Рита Моро Кастро – успешный адвокат, которая соглашается помочь главе наркокартеля Хуану Дель Монте сменить пол и стать женщиной, чтобы сбежать и уклониться от власти.



Селена Гомес в кино / Кадр из фильма

Селена Гомес сыграла Джесси Дель Монте – жену Хуана и мать его детей. Она появляется в конце фильма, однако эта роль не менее важна. Сейчас это последняя роль артистки в кино, которую уже положительно оценили критики.