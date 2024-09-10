Селена Гомес почала займатися акторством у юному віці, її пам'ятають як зірку Disney Channel. Та зірка продовжує й зараз отримувати ролі у фільмах та серіалах. Кіно 24 розповість про одні з найкращих.

До слова Зробила себе сама: у світі з'явилася ще одна мільярдерка

"Вбивства в одній будівлі"

Серіал розповідає про трьох подкастерів, які розповідають про різні злочини. Раптом у їхньому домі скоюють убивство, тож сусіди не можуть не допомогти у розслідуванні.



Селена Гомес у кіно / Кадр з серіалу

Персонажка Селени Гомес – Мейбл. Вона була подругою жертви у першому сезоні, а тому теж долучилась до розслідування. За свою роль вона отримала Еммі.

"Без керма"

Батько, який втратив свого сина Сема, знаходить його записи й тексти. Він вражений талантом покійного хлопця, тому створює музичну групу, у надії позбутися страждань.



Селена Гомес у кіно / Кадр з фільму

Селена Гомес зіграла Кейт, яка була дівчиною Сема до його смерті. Тут їй дісталась більш драматична роль, доволі незвична для акторки.

"Основні принципи добра"

У центрі сюжету – письменник Бен, який став доглядальником. Він подружився зі своїм підопічним Тревором, підлітком з м'язовою дистрофією. Бен вирішує показати Треворові чудеса світу, а по дорозі вони підбирають інших пасажирів, що надає їхній подорожі особливої атмосфери.



Селена Гомес у кіно / Кадр з фільму

Селена Гомес зіграла у фільмі незалежну дівчину Дот, яка приєднується до подорожі. Вона має саркастичне почуття гумору, що створює цікаву динаміку між головними героями.

"Монстри на канікулах"

Комедійний мультфільм розповідає про графа Дракулу, який є власником Готелю Трансильванія. Там монстри з усього світу відпочивають від людей та цивілізації. На 118 день народження доньки Дракула запрошує багатьох гостей, але на свято несподівано приїжджає людина – 21-річний мандрівник Джонатан.



Селена Гомес у кіно / Кадр з фільму

Селена Гомес озвучила Мейвіс – миролюбну 118-річну вампірку, яка цікавиться світом і бореться з цинічними поглядами свого батька.

"Чарівники з Вейверлі Плейс"

Ситком розповідає про трьох школярів, які не такі прості, як здається. Вони успадкували магічні сили від батька. Та чаклунські сили можуть дістатися лише одному з них – це вирішиться на змаганні чарівників.



Селена Гомес у кіно / Кадр з серіалу

Це один з найпопулярніших телепроєктів з Селеною Гомес, що дав поштовх артистці та зробив внесок у її успіх. Це шоу запам'яталося багатьом у дитинстві та було одним з найвідоміших на Disney Channel.

"Емілія Перес"

Ріта Моро Кастро – успішна адвокатка, яка погоджується допомогти очільнику наркокартелю Хуану Дель Монте змінити стать і стати жінкою, щоб втекти й ухилитися від влади.



Селена Гомес у кіно / Кадр з фільму

Селена Гомес зіграла Джессі Дель Монте – дружину Хуана й матір його дітей. Вона з'являється наприкінці фільму, однак ця роль не менш важлива. Наразі це остання роль артистки у кіно, яку вже позитивно оцінили критики.