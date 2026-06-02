Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. В частности, стало известно, кто будет работать над будущей лентой.

Что интересно знать об экранизации романа "Семь мужчин Эвелин Хьюго"?

Книга Тейлор Дженкинс Рид, которая стала настоящим бестселлером, получит экранизацию от Netflix. Роман "Семь мужчин Эвелин Хьюго" уже нашел своего читателя, а совсем скоро будет искать и своего зрителя.

Известно, что продюсером будущего фильма стала Анна Кендрик, которую зрители могут знать по лентам "Идеальный голос", "Скотт Пилигрим против всех", "Аудитор", "Патруль" и "Простая услуга".

Над сценарием работала Франческа Слоун, которая ранее была причастна к работе над "Мистер и миссис Смит", а также Лиз Тайгелаар.

Сейчас точную дату премьеры и актерский состав не объявляют. Впрочем, вероятно, в сети постепенно будет появляться все больше деталей о будущей ленте.

Что стоит знать о книге?

Впервые книга "Семь мужчин Эвелин Хьюго" увидела свет в июне 2017 года. Ее автором является Тейлор Дженкинс Рид. Это исторически-драматический роман, в центре сюжета которого – история легендарной голливудской звезды Эвелин Хьюго.

В 79 лет женщина решает дать свое последнее интервью малоизвестной журналистке. Она откровенно рассказывает о закулисье своей гламурной и скандальной жизни. В частности, о семи мужчинах, которые по-разному влияли на ее судьбу, а также о сложном пути к успеху и все, через что ей пришлось пройти в мире шоу-бизнеса.



Книга "Семь мужчин Эвелин Хьюго" / Фото Family Bookstore

Книга полюбилась многим читателям во всем мире и получила немало признания. В частности, роман был номинирован на престижную премию Goodreads Choice Awards в категории "Лучший исторический роман" 2017 года.