Для хорошего вечера с близкими: 5 семейных фильмов, которые можно посмотреть на Netflix

Среди множества ежедневных дел важно не забыть о главном - драгоценном времени с близкими. Ведь крайне важно останавливаться и весело проводить досуг. А среди вариантов – просмотр фильма, который будет интересен всей семье.

На платформе Netflix можно найти множество лент, способных объединить поколения: от теплых семейных комедий до трогательных приключений. В этой подборке Кино 24 – пять фильмов, которые создадут уютную атмосферу дома, подарят искренние эмоции и станут хорошим поводом собраться вместе.

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"Тайная жизнь домашних животных"

Жизнь джека-рассела-терьера Макса меняется, когда его хозяйка Кэти приводит домой дворнягу Дюка. Их неприязнь друг к другу растет. Но когда собаки узнают, что кролик Снежок собирает армию бездомных животных, чтобы отомстить всем домашним питомцам, они налаживают отношения, чтобы предотвратить опасность.

"Тайная жизнь домашних животных": смотрите трейлер онлайн

"Вурдалаки"

Сюжет основан на магической настольной игре, которая переносит современную семью в Миллерс Холлоу – мрачный средневековый город. Семье приходится стать частью этого мира, который терроризируют оборотни и публичные казни. Но у каждого члена семьи есть и достижение – суперсила, что может помочь выжить и выиграть в игре.

"Вурдалаки": смотрите трейлер онлайн

"Ведьмина служба доставки"

13-летней ведьме Кики время отправляться в самостоятельную жизнь, как этого требует традиция. Вместе со своим котом она прилетает в новый город у моря. Чтобы зарабатывать на жизнь, Кики открывает службу доставки. Но взросление оказывается на самом деле не таким простым, как казалось.

"Ведьмина служба доставки": смотрите трейлер

"Спасение Руби"

В центре сюжета – полицейский Дэниел, который всегда мечтал служить в элитном подразделении К-9, но ему все время отказывали. У него остался последний шанс пройти квалификацию до своего 30-летия. Дэн решает взять из приюта умную, хоть и своенравную собаку Роби. Она станет не только его напарницей, но и другом.

"Спасение Руби": смотрите трейлер онлайн

"Лови волну!"

Молодой пингвин Коди мечтает стать профессиональным серфером. Наконец он получает шанс принять участие в соревнованиях, поэтому отправляется навстречу приключениям. Коди знакомится с бывшим чемпионом по имени Гик, который учит его серфингу. Вместе они проходят сквозь различные испытания, а Коди учится понимать, в чем на самом деле заключается успех.

"Лови волну!": смотрите трейлер онлайн