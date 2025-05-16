На платформі Netflix можна знайти безліч стрічок, здатних об'єднати покоління: від теплих сімейних комедій до зворушливих пригод. У цій добірці Кіно 24 – п'ять фільмів, які створять затишну атмосферу вдома, подарують щирі емоції та стануть гарним приводом зібратися разом.

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"Секрети домашніх тварин"

Життя джека-рассела-тер'єра Макса змінюється, коли його господарка Кеті приводить додому дворнягу Дюка. Їхня неприязнь одне до одного зростає. Та коли собаки дізнаються, що кролик Сніжок збирає армію бездомних тварин, щоб помститись всім домашнім вихованцям, вони налагоджують стосунки, щоб запобігти небезпеці.

"Секрети домашніх тварин": дивіться трейлер онлайн

"Вовкулаки"

Сюжет заснований на магічній настільній грі, яка переносить сучасну сім'ю в Міллерс Голлоу – похмуре середньовічне місто. Родині доводиться стати частиною цього світу, який тероризують перевертні й публічні страти. Але в кожного члена сім'ї є й здобуток – суперсила, що може допомогти вижити й виграти у грі.

"Вовкулаки": дивіться трейлер онлайн

"Служба доставки Кікі, юної відьми"

13-річній відьмі Кікі час вирушати у самостійне життя, як цього вимагає традиція. Разом зі своїм котом вона прилітає у нове місто біля моря. Щоб заробляти на життя, Кікі відкриває службу доставлення. Та дорослішання видається насправді не таким простим, як здавалося.

"Служба доставки Кікі, юної відьми": дивіться трейлер

"Порятунок Рубі"

У центрі сюжету – поліцейський Деніел, який завжди мріяв служити в елітному підрозділі К-9, але йому весь час відмовляли. У нього залишився останній шанс пройти кваліфікацію до свого 30-річчя. Ден вирішує взяти з притулку розумну, хоч і норовливу собаку Робі. Вона стане тільки його напарницею, але й другом.

"Порятунок Рубі": дивіться трейлер онлайн

"Тримай хвилю!"

Молодий пінгвін Коді мріє стати професійним серфером. Нарешті він отримує шанс взяти участь у змаганнях, тож вирушає назустріч пригодам. Коді знайомиться з колишнім чемпіоном на ім'я Ґік, який навчає його серфінгу. Разом вони проходять крізь різні випробування, а Коді вчиться розуміти, в чому насправді полягає успіх.

"Тримай хвилю!": дивіться трейлер онлайн